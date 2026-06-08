Καλλιθέα: «Μας επιτέθηκε πισώπλατα και με μανία με ρόπαλο» λέει ο Αιγύπτιος που δέχτηκε επίθεση από τον οδοντίατρο

Τέσσερις μέρες μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών με ρόπαλο, από γνωστό οδοντίατρο στην Καλλιθέα, τα δύο θύματα με καταγωγή από την Αίγυπτο, προσπαθούν να συνέλθουν από την επίθεση που δέχτηκαν, ενώ ο κατηγορούμενος γιατρός τηρεί σιγή ιχθύος.

Οι δυο νεαροί επιμένουν ότι δεν είχαν πρόθεση να κάνουν διάρρηξη στο διαμέρισμα που διαμένει ο οδοντίατρος με τη σύζυγό του στην Καλλιθέα, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν την έρευνα, ρίχνοντας περισσότερο «φως» στην άγνωστη αλήθεια. Ο έλεγχος στα κινητά των δύο θυμάτων, οι νέες μαρτυρίες στο «Live News» και μία σειρά από παλαιότερες αναρτήσεις του γιατρού, προκαλούν ενδιαφέρον.

Παράλληλα, οι έρευνες των αστυνομικών, συνεχίζονται και για τον εντοπισμό δύο ατόμων που φέρονται να βοήθησαν τον οδοντίατρο στην επίθεση.

Οι δύο Αιγύπτιοι υποστηρίζουν πως βρέθηκαν στην περιοχή όχι για να οργανώσουν μια διάρρηξη, αλλά για να επισκεφτούν ένα κατάστημα επίπλων, που όπως τους είχαν πει φίλοι τους έχει χαμηλές τιμές. Από την πλευρά του, ο φίλος των δύο νεαρών που συνομιλούσε μαζί τους, είπε στο Live News πως εκείνος τους έστειλε στο σημείο.

«Για να πάρει μία ντουλάπα. Μου είπε την πρώτη φορά (που με κάλεσε) ότι έχει κλείσει το μαγαζί. Μου λέει θα περάσουν 1, 2 ώρες και θα ξαναπάω να δω αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Και έγινε αυτό», είπε.

Η πολύωρη παρουσία τους στο σημείο, δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού η σύζυγος του γιατρού, ανησύχησε και τηλεφώνησε στον οδοντίατρο τηλεφώνησε και εκείνος έφυγε από το οδοντιατρείο με ένα ρόπαλο στα χέρια.

Οι δύο Αιγύπτιοι υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή ότι ο 55χρονος τούς επιτέθηκε πισώπλατα, αφού είχαν φύγει από την περιοχή που βρισκόταν το κατάστημα επίπλων, δίπλα από το σπίτι του γιατρού και είχαν φτάσει σε στάση λεωφορείου.

«Μετακομίσαμε πριν από λίγες μέρες στην Καλλιθέα και έψαχνα έπιπλα και διάφορες συσκευές. Όταν φτάσαμε στο μαγαζί που μας είχε υποδείξει ο συγκάτοικός μου, για να πάρουμε έπιπλα, αυτό ήταν κλειστό. Τον κάλεσα βιντεοκλήση στις 11 παρά τέταρτο δείχνοντάς του το μαγαζί, γιατί δεν ξέρω ελληνικά και δεν μπορούσα να καταλάβω αν θα άνοιγε ή όχι. Μιλήσαμε γύρω στα 2,5 λεπτά. Μου είπε να φύγουμε για λίγο και να ξαναγυρίσουμε, μήπως άνοιγε το μεσημέρι. Επιστρέψαμε στις 12. Φύγαμε και περπατήσαμε προς τη στάση του λεωφορείου για να πάμε σπίτι μας.

Μπροστά από το φαρμακείου και δεχτήκαμε αιφνιδιαστικά επίθεση στην πλάτη, από έναν άνδρα με ρόπαλο και νομίζαμε πως πρόκειται για τρελό. Χτύπησε πρώτα τον φίλο μου με το ρόπαλο στο λαιμό. Επειδή είναι μοναχοπαίδι, δεν ήθελα να τον σκοτώσει. Έβαλα μπροστά το χέρι μου για να τον προστατεύσω. Τότε ο άνδρας πήρε κάτι μεγάλο και ξεκίνησε να χτυπάει εμένα με μανία στο κεφάλι και τα πλευρά. Θυμάμαι ότι δέχτηκα κλωτσιές και από άλλα άτομα. Μετά λιποθύμησα», είπε ο 21χρονος Αιγύπτιος που έπεσε θύμα του άγριου ξυλοδαρμού.

Για περίπου δύο λεπτά, ο οδοντίατρος έδειχνε εκτός εαυτού, ακόμα και όταν ο ένας από τους δύο ήταν αιμόφυρτος από τα χτυπήματα. Οι δύο Αιγύπτιοι που πλέον κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, παρέδωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί τι ακριβώς φωτογράφιζαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (04.06.2026).

Στον 55χρονο γιατρό ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι αναρτήσεις του γιατρού

Ο 55χρονος γιατρός αισθανόταν την ανάγκη να προχωρά σε αναρτήσεις τα τελευταία χρόνια τόσο κατά των εμβολίων την περίοδο του κορωνοϊού όσο και για το μεταναστευτικό. Οι αναρτήσεις του σχολιάζονταν ποικιλοτρόπως.

Τα χρόνια του κορωνοϊού ο οδοντίατρος είχε ταχθεί κατά της προστατευτικής μάσκας σε μαθητές σχολείων, ενώ είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει το εμβόλιο. Αναρτήσεις διαδοχικές για ένα διάστημα, άλλοτε για τους μετανάστες και άλλοτε για τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

Πλέον, ο 55χρονος ετοιμάζεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι δύο Αιγύπτιοι, που όπως διαπιστώθηκε είχαν μπει παράνομα στη χώρα, επιμένουν ότι δέχτηκαν μία άγρια επίθεση, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό.