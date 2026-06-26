Καλλιθέα: Ερευνούν ακόμη 10 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου – Η κόντρα για τον έλεγχο της πλατείας

Εντατικές είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εξακριβώσει τα αίτια της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, ενώ παράλληλα αναζητά νεαρά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο και παραμένουν ασύλληπτα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο παρέες βρίσκονταν εδώ και καιρό σε κόντρα για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η μεταξύ τους ένταση είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει ότι υπερείχε έναντι της άλλης με συνέπεια να φτάσουμε στο τραγικό περιστατικό της δολοφονίας.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη επτά ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή, ενώ ένας 17χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία μετά τη δολογοφονία του 15χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δέκα ακόμη άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς τα έως τώρα στοιχεία και οι ενδείξεις φέρεται να τα συνδέουν με τα επεισόδια.

Από την προανάκριση προκύπτει ότι δύο παρέες νεαρών, ηλικίας 15 έως 20 ετών, συγκρούστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ φαίνεται πως υπήρχε προηγούμενο μεταξύ των μελών τους. Το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων έχει ουσιαστικά αποκλειστεί, παρά το γεγονός ότι ένας από τους εμπλεκόμενους φορούσε μπλούζα μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι αστυνομικοί εκτίμησαν από την αρχή ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με οπαδική βία, αν και παρουσίαζε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η μία παρέα κάλεσε επιπλέον άτομα, με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια και η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ο 17χρονος, που παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον 15χρονο, πέταξε το μαχαίρι του εγκλήματος, το οποίο δεν έχει βρεθεί. Στη συνέχεια πήγε σε σπίτι μαζί με άλλα άτομα, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Αστυνομία. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες ότι το θύμα είχε πέσει ξανά θύμα ξυλοδαρμού τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν και διέμενε στην Κηφισιά, σύχναζε στην Καλλιθέα και συναναστρεφόταν με οργανωμένους οπαδούς. Είχε επίσης συλληφθεί δύο φορές μέσα σε έναν χρόνο για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ανήλικος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές, τη μία για κατοχή μαχαιριού και την άλλη για κατοχή σιδερογροθιάς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην Καλλιθέα υπήρχε εδώ και καιρό ένταση μεταξύ ομάδων ανηλίκων, με περιστατικά βίας που συχνά δεν καταγγέλλονταν, ενώ η αντιπαλότητα ενισχυόταν και μέσω των social media.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η αιματηρή συμπλοκή να συνδέεται με ένα ακόμη βίαιο περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας 16χρονος. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένα μέλη των δύο ομάδων είχαν εμπλακεί και στο προηγούμενο επεισόδιο, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το σενάριο η νέα επίθεση να αποτελεί πράξη εκδίκησης.

Η ταυτοποίηση του 15χρονου έγινε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Η μητέρα του τον αναζητούσε από τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν ο γιος της, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως επρόκειτο για νεαρό ηλικίας 17 ή 18 ετών. Τελικά ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί ο ανήλικος, και αναγνώρισε τη σορό του, λυγίζοντας μπροστά στην τραγική απώλεια.

Τι είπε ο 17χρονος κατά την απολογία του

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, ο 17χρονος υποστήριξε ότι ο λόγος της συμπλοκής ήταν ένα 15χρονο άτομο στη δική του παρέα. Αυτός ο 15χρονος φαίνεται να συμμετείχε σε κάποιες επιθέσεις και προ τριημέρου κάποιοι να τον μαχαίρωσαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να ανταπέδωσε το χτύπημα τις επόμενες ημέρες και έτσι υπήρχε η νέα εκδικητική επίθεση. Ο 17χρονος δράστης ισχυρίζεται ότι ο 15χρονος έβγαλε πρώτος μαχαίρι, και στη συνέχεια έβγαλε και εκείνος, όπου όπως είπε τον χτύπησε με τον φόβο να μην τον χτυπήσει ο ίδιος.