Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς

Τραγικό θάνατο βρήκαν 2 άνθρωποι με καταγωγή από τη Συρία, στην περιοχή της Καλλιθέας, το βράδυ της Παρασκευής (26.10.2025) έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε μέσα στο διαμέρισμά τους.

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη η οποία προκλήθηκε από σόμπα υγραερίου μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οδό Αγαμέμνονος, στην Καλλιθέα.

Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε διπλανό σπίτι, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Η πυρκαγιά, μάλιστα επεκτάθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού και έκαψε τις τέντες και την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φωτιάς έδωσε στη δημοσιότητα ΕΡΤ, στο οποίο φαίνονται οι τεράστιες φλόγες που έχουν τυλίξει όλο τον εξωτερικό χώρο του διαμερίσματος.

Οι πυροσβέστες ανέβηκαν με σκάλα στο μπαλκόνι του σπιτιού και έδωσαν μάχη με τη φωτιά προκειμένου να τη σβήσουν. Μάλιστα, προσπάθησαν να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού για να βοηθήσουν τους άτυχους άνδρες, ωστόσο η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν τα κατάφεραν να μπουν έγκαιρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, αφού στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμακοφόρο όχημα, και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο υπνοδωμάτιο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.