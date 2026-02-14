Καλλιθέα: Άνδρας παρενόχλησε τυφλή γυναίκα την ώρα που περνούσε τον δρόμο – Προσποιήθηκε ότι θέλει να τη βοηθήσει

Μία τυφλή γυναίκα βρέθηκε σήμερα (13/2/2026) καλεσμένη στο Live News και κατήγγειλε ότι άγνωστος που προσφέρθηκε να την βοηθήσει να περάσει την διάβαση στη Καλλιθέα, τη θώπευσε. Η γυναίκα με την οπτική αναπηρία περιέγραψε διάφορα περιστατικά που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει.

«Προσποιήθηκε ότι προσπαθεί να με βοηθήσει, με σκοπό να με αγγίξει», υποστηρίζει η τυφλή γυναίκα. Η Χριστίνα Σαρρή, ειδικευόμενη ψυχολόγος, ήρθε στην Αθήνα μόνη της και μένει στην Καλλιθέα. Γεννήθηκε με μελαχρωστική αμφιβληστροπάθεια και έτσι ξεχωρίζει μόνο το φως και το σκοτάδι και βλέπει φιγούρες, όπως λέει στο Live News.

«Την περασμένη Παρασκευή ένας άνδρας, γύρω στα 70 με σταμάτησε και με ρώτησε «Πού πηγαίνω». Εγώ σε αυτήν την ερώτηση δεν απαντάω. Με πιάνει αγκαλιά, με το ένα χέρι, με το άλλο σήκωνε το χέρι μου ώστε να μην μπορώ να ακουμπάω το μπαστούνι στο έδαφος. Επέμενε…επέμενε. «Κύριέ μου. Θέλω να το κάνω μόνη μου»», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Χριστίνα μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας την σκηνή τρόμου που βίωσε δίπλα από το σπίτι της, σε κεντρικό δρόμο του Δήμου που διαμένει τόσα χρόνια.

«Όση ώρα γίνεται αυτός ο διάλογος, την ώρα που περνάμε μπροστά από τα παρκαρισμένα και αριστερά και δεξιά υπάρχει κάλυψη, κατεβάζει το χέρι του, όπως με είχε αγκαλιά από την μέση, κατεβάζει το χέρι του στον πωπό μου. Τινάζομαι, σας «παρακαλώ το χέρι σας!» «Εντάξει, εντάξει, πώς κάνεις έτσι;» Κατέβασε το χέρι του για να με σπρώξει από εκεί και να μου δώσει ώθηση, να έρθω στο δρόμο. Και περνώντας τον δρόμο, του λέω σας “παρακαλώ αφήστε με”. Και με άφησε και έφυγε», συνέχισε η κ. Σαρρή.

«Όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα δεν φοβόμουν. Θεωρούσα ότι όσο πιθανόν είναι να συμβεί κάτι σε μια γυναίκα, τόσο είναι και σε εμένα. Οταν υπάρχει και οπτική βλάβη, υπάρχει η αφορμή για κάποιον με πρόφαση να βοηθήσει πολλές φορές, να κάνει κακό», επισημαίνει η γυναίκα.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκε παρενόχληση

Το περιστατικό δεν είναι ένα μεμονωμένο για την Χριστίνα, το αντίθετο μάλλον. Οι στιγμές που ένιωσε άβολα και φοβήθηκε είναι πολλές. «Ήταν άβολο, ήμουν μικρή και δεν αντιδρούσα ακόμα τότε εύκολα», παραδέχτηκε.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα, μία άλλη φορά «περίμενα στην στάση του λεωφορείου. Με προσέγγισε ένας άνδρας που τότε έμαθα ότι ήταν 70 ετών. Με ακολούθησε μέσα στο λεωφορείο κάνοντάς διάφορα σχόλια «μπράβο που φοράω φόρεμα». Ζητούσε επίμονα το κινητό μου, να μάθει πού μένω».

Όπως ανέφερε η ίδια, «Με ακολούθησε μέχρι το πανεπιστήμιο μου. Και φτάσαμε στο σημείο, όσο εγώ περίμενα να δώσω εξέταση να με προσκαλεί στο εξοχικό του. Μέχρι που κάποια στιγμή, άρχισε να με ρωτάει αν έχω οργασμό».

Η «άκαρπη» καταγγελία στην αστυνομία

Η Χριστίνα μάλιστα αποκάλυψε ότι εκείνη το κατήγγειλε στην αστυνομία αλλά οι αρχές δεν την βοήθησαν: «Πήγα στην αστυνομία κατήγγειλα το γεγονός, υπήρχε ιστορικό από αυτόν τον άνθρωπο και η απάντησή τους είναι “Εντάξει μωρέ, δεν θα σου κάνει κάτι αυτός. Έχει ξανακάνει, αλλά δεν θα σε πειράξει”», σημείωσε η 26χρονη.

«Και ο συγκεκριμένος προσπάθησε και άλλες φορές, είτε να με συνοδεύσει είτε να μάθει πού πηγαίνω. Μία φορά μου έκλεισε τον δρόμο, για να αναγκαστώ να τριφτώ πάνω του», είπε η γυναίκα.

«Όχι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά. Δεν αρπάζουμε κανέναν τυφλό χωρίς να τον ρωτήσουμε που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Αν νιώθουμε ότι είναι χαμένος, αποπροσανατολισμένος, εκεί μπορούμε να τον ρωτήσουμε να θέλει βοήθεια και τι είδους βοήθεια. Και μόνο αν ζητήσει συνοδεία, ρωτάμε την κατεύθυνση», συμβουλεύει η Χριστίνα.

«Η αναπηρία είναι μια κατάσταση που βιώνουμε εξαιτίας των εξωτερικών εμποδίων. Άλλο πράγμα είναι η βλάβη. Η οπτική που έχω εγώ, η κινητική που έχει κάποιος άλλος. Αλλά η αναπηρία είναι ο αποκλεισμός που βιώνουμε λόγω των εμποδίων», τόνισε εκείνη.