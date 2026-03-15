Καλαμαριά: Στην ανακρίτρια ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε

Ο 19χρονος φίλος του άτυχου 20χρονου ο οποίος δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά και που αναζητούνταν απο τις αρχές για να δώσει κατάθεση για το τι έγινε την μοιραία βραδιά, έφτασε την Κυριακή το μεσημέρι (15/3/2026) στο δικαστικό μέγαρο για να καταθέσει στην ανακρίτρια.

Ο δικηγόρος του 19χρονου είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τις αρχές για να ενημερώσει πως ο εντολέας του είναι στη διάθεση τους για ότι πληροφορίες χρειαστούν για τη δολοφονία.

Παράλληλα σήμερα το μεσημέρι γίνεται και η κηδεία του 20χρονου ο οποίος πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία μετά τις μαχαιριές στην πλάτη που δέχτηκε από τον 23χρονο το βράδυ της Πέμπτης (12/3/2026).

Ο 19χρονος είναι ο ένας από τους δύο που έψαχνε η αστυνομία και κλήθηκε να καταθέσει στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Η κατάθεσή του κρίνεται πολύτιμη μιας και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας αν και εκτιμάται πως υπήρξε οπαδική χροιά. Ο δεύτερος φίλος του 20χρονου, ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Στο μεταξύ ο 23χρονος που παραδόθηκε για τη στυγερή δολοφονία στην Καλαμαριά, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Επανέλαβε πως βρισκόταν σε άμυνα μιας και δέχθηκε επίθεση από την παρέα του θύματος.

Στην αρχή, είχε ισχυριστεί πως βρήκε τυχαία το μαχαίρι στο πεζοδρόμιο αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε πως το έφερε εξ αρχής μαζί του. Πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το χτύπημα στην καρδιά που προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος πέρα από τις δύο μαχαιριές, είχε και κακώσεις στο πρόσωπο, γεγονός που δείχνει πως πριν την μοιραία μαχαιριά, υπήρξε συμπλοκή.

Το χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο του θύματος ήταν στην καρδιά. Το μαχαίρι προκάλεσε ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία. Έχασε συνολικά 2 λίτρα αίματος. Πάρα τις προσπάθειες των φίλων του και των διασωστών του ΕΚΑΒ, ο 20χρονος κατέληξε λίγη ώρα μετά, στο νοσοκομείο.

Η δεύτερη μαχαιριά τον βρήκε κάτω από την μασχάλη. Το θύμα είχε κακώσεις και στα δεξιά ζυγωματικά του.

Ιατροδικαστική εξέταση έκανε και ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία, δείχνοντας πως και αυτός είχε κακώσεις και εκδορές σε όλο του το σώμα.

