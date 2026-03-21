Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε

Στην φυλακή οδηγείται ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, μετά την απολογία του για την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Ο νεαρός κατηγορούμενος είναι ένας εκ των δύο ατόμων που ήταν μαζί με το θύμα το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026), όταν ο 20χρονος δέχτηκε δύο μαχαιριές και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Ο19χρονος διώκεται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματική βλάβης, συμμορία και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Υπενθυμίζεται ότι είχε παρουσιαστεί στις αρχές μια μέρα μετά την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Για το έγκλημα έχει κριθεί προφυλακιστέος ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ο οποίος επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Ο νεαρός απολογήθηκε σήμερα Σάββατο (21.03.2026) ενώπιον της 1ης Τακτικής Ανακρίτριας και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Σε βάρος του αρχικά είχαν ασκηθεί διώξεις για πλημμελήματα. Μάλιστα, δίωξη έχει ασκηθεί και σε βάρος του δεύτερου φίλου του 20χρονου που βρισκόταν επίσης μαζί του το μοιραίο βράδυ, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί και αναζητείται από τις αρχές.

Μετά και την ιατροδικαστική έκθεση του 23χρονου που υπεβλήθη και όπως ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος και των δύο νεαρών.

Μετά την απολογία του ο 23χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του από το θύμα και τους δύο νεαρούς.

Η στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος

Σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνονται όλες οι στιγμές μετά τη συμπλοκή αλλά και τις μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος Κλεομένης και άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα από ένα κάδο στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο τους στις αρχές και παραδέχτηκε πως ευθύνεται για την δολοφονία του Κλεομένη, τονίζοντας όμως ότι οι 3 νεαροί του είχαν στήσει ενέδρα και ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνεται ο 20χρονος μαζί με τα άλλα δύο άτομα που ήταν στην παρέα του, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, και να στρίβουν στην οδό Αργοναυτών. Τα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα συνέχιζαν τρέχοντας ενώ ο 20χρονος αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του με αποτέλεσμα να παραπατάει και να πέφτει δίπλα από τον κάδο.

Οι δύο φίλοι του που έχουν απομακρυνθεί για περισσότερα από 50 μέτρα από τον 20χρονο, αφού διαπιστώνουν ότι δεν είναι δίπλα τους, επιστρέφουν στο σημείο όπου έχει σωριαστεί ο 20χρονος μετά τη φονική μαχαιριά που δέχτηκε στην καρδιά. Οι δύο τους μαζί με έναν άλλο περαστικό, προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 20χρονο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε από την ιατρική εξέταση, έχασε πάνω από 2,5 λίτρα αίματος.

Κάποια στιγμή, ο 20χρονος θα σηκωθεί για κάποια δευτερόλεπτα ωστόσο το τραύμα του είναι τόσο σοβαρό, που τελικά θα τον ρίξει στο έδαφος και θα τον οδηγήσει στον θάνατο.



Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης της δολοφονίας και ο ένας 19χρονος εκ των δύο φίλων που ήταν μαζί με τον Κλεομένη παραδόθηκαν στις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου, ενώ ο δεύτερος φίλος αναζητείται ακόμη από της αρχές, ενώ έχει ασκηθεί και σε βάρος του δίωξη.