Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του 20χρονου – «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα»

Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε ο 23χρονος που αναζητούνταν για την δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας που μπήκε στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών μετά τη δολοφονία του 20χρονου, παρουσιάστηκε στις αρχές μαζί με τον δικηγόρο του και ανέφερε ότι ενώ κινούνταν στην περιοχή της Καλαμαριάς του επιτέθηκαν 5 άτομα και τον χτυπούσαν με τα χέρια.

«Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους ξέρω», φέρεται να είπε στους άντρες της ΕΛΑΣ ενώ στη συνέχεια όπως ισχυρίστηκε, ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος είδε ένα μαχαίρι δίπλα του (δηλαδή δεν ήταν δικό του) και το πήρε προκειμένου να αντισταθεί στα 5 άτομα που τον χτυπούσαν.

Μάλιστα, όπως ανέφερε δεν ξέρει ποιον και πως τραυμάτισε ενώ και ο ίδιος είναι τραυματισμένος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ο 20χρονος δέχτηκε 2 μαχαιριές, τη μια από αυτή στον αριστερό θώρακα και τη δεύτερη πίσω δεξιά στην πλάτη. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η ιατροδικαστική εξέταση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες με αξονική εξέταση στη σορό ενώ θα γίνουν και οι τοξικολογικές.

«Πρώτη φορά άκουσα ότι ήταν ανάμεσα στους “τιμωρούς”»

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του θύματος βρίσκονται ακόμη σε σοκ. Όλοι περιέγραψαν το νεαρό ως ένα καλό και ήσυχο παιδί που δεν προκαλούσε φασαρίες. Στη γειτονιά ήξεραν ότι ο 20χρονος υποστήριζε την ομάδα του ΠΑΟΚ, κανείς όμως δεν έκανε λόγο για έναν φανατικό οπαδό που εξέφραζε την αγάπη του πολύ έντονα.

«Ούτε εμείς ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Περιμένουμε να μας πούνε τι έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το καλύτερο παιδί ήταν. Δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες, δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα σήμερα αυτό (σ.σ.: ότι ήταν ανάμεσα στους τιμωρούς)», είπε ο πατέρας του θύματος μιλώντας στο Live News.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα κίνητρα πίσω από το φονικό. Τα δύο ενδεχόμενα συνδέονται με οπαδικές διαφορές και με την εμπλοκή του 20χρονου στους αυτόκλητους «τιμωρούς» παιδεραστών, οι οποίοι έκλειναν ραντεβού μέσω social media σε άνδρες που έκριναν εκείνοι ως υπόπτους, και τους επιτίθονταν με ακραία βία.

