Καλαμαριά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν καταρρεύσει ο 20χρονος που δολοφονήθηκε – Δίωξη και στον δεύτερο φίλο του θύματος

Το νήμα της υπόθεσης για την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά έχει αρχίσει να ξετυλίγεται. Μετά τον 23χρονο καθ’ ομολογίας δράστη, ενώπιων των αρχών βρέθηκε και ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα το μοιραίο βράδυ, λίγο πριν ο νεαρός ξεψυχήσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη (17.03.2026), ενώ ο 19χρονος φίλος του 20χρονου, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, θα απολογηθεί την Τετάρτη και παραμένει κρατούμενος. Πρόκειται για έναν από τους δυο φίλους του θύματος της δολοφονίας, που μετά την άγρια επίθεση φαίνονται σε βίντεο ντοκουμέντο να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά.

Ο φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά μπαίνει στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και συνελήφθη κατηγορούμενος πλέον και για σύσταση συμμορίας εκτός από τις διώξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Σήμερα Κυριακή, η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το 20χρονο θύμα καταρρέει στο έδαφος έχοντας δεχτείο δύο σοβαρά χτυπήματα από μαχαίρι. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο 23χρονος που παρουσιάστηκε ενώπιων των αρχών μαζί με τον δικηγόρο του, ομολόγησε πως ήταν εκείνος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε κατάσταση άμυνας. Ο νεαρός πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, θα απολογηθεί την Τρίτη.

Παράλληλα, ακόμη ένα άτομο αναζητείται από τις αρχές, σε βάρος του οποίου έχει επίσης ασκηθεί δίωξη για σύσταση συμμορίας. Πρόκειται για τον δεύτερο φίλο του 20χρονου που φαίνεται στα βίντεο ντοκουμέντα να τρέχει μετά την φονική επίθεση.

«Αυτές οι κατηγορίες προφανώς και δεν ευσταθούν, δεν ευσταθούν όταν έχουμε τρία παιδιά τα οποία δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι το ένα εξ αυτών δέχεται επίθεση με 2 μαχαιριές και έχει χάσει τη ζωή του και τα άλλα δυο παιδιά βρίσκονται ανάμεσά μας γιατί πρόλαβαν και έφυγαν», ανέφερε ο δικηγόρος του19χρονου, Αντώνης Καραγιάννης. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα καθώς ήταν κι άλλοι εκείνοι που εμπλέκονται στην φονική συμπλοκή.

«Φαίνεται ότι υποκρύπτει υπάρχει ένα υπόβαθρο οπαδικό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ακριβώς οπαδική βία. Θα έλεγα ότι είναι βία, δηλαδή, παιδιά 20 χρόνων λύνουν τα προβλήματα τους με τα μαχαίρια, ή με τις σιδηρογροθιές όπως έγινε ένα περιστατικό στα Γιάννενα», υπογράμμισε για την υπόθεση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος δέχτηκε δύο μαχαιριές σε θώρακα και πλάτη και κατά την προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο της επίθεσης, κατέρρευσε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων και άφησε την τελευταία του πνοή. Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική είχε χάσει 2 λίτρα αίμα.

Ο 23χρονος που παρουσιάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και παραδέχτηκε ότι είναι εκείνος που χτύπησε θανατηφόρα τον 20χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη τέσσερα άτομα, ότι τον χτύπησαν πάνω στην πάλη και έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι. Εκείνος το άρπαξε και στην προσπάθειά του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Δεν σκόπευε να κάνει κακό σε κανέναν. Όπως υποστηρίζει, ήταν μόνος.

Στο σημείο όπου κατέρρευσε και ξεψύχησε ο 20χρονος, συγγενείς και φίλοι άφησαν πολλά λουλούδια και κεριά δημιουργώντας ένα άτυπο μνημείο. Το μεσημέρι της Κυριακής έγινε η κηδεία του άτυχου 20χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 10 το βράδυ για έναν νεαρό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και κείτονταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr, δείχνει τον 20χρονο που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην Καλαμαριά, λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει δίπλα από τον κάδο.

Στο οπτικό υλικό διαφαίνονται και δύο άτομα τα οποία δεν αποκλείεται να είναι φίλοι του θύματος να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά. Λίγο πιο πίσω φαίνεται να ακολουθεί ο 20χρονος που συμμετείχε και στους αυτόκλητους τιμωρούς της Θεσσαλονίκης και έχει δεχτεί τη μαχαιριά.