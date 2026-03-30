Καλαμαριά: Εμφανίστηκε ο 20χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Κλεομένη – Απολογείται την Παρασκευή

Στην 1η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως σήμερα (30.03.2026) ο 20χρονος νεαρός που αναζητούνταν για την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, στην Καλαμαριά.

Πρόκειται για τον δεύτερο φίλο του Κλεομένη που φέρεται πως ήταν παρών στην δολοφονία του το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) σε κεντρικό σημείο στην Καλαμαριά. Υπενθυμίζεται πως το 20χρονο θύμα δέχθηκε δύο μοιραίες μαχαιριές σε καρδιά και κάτω από την μασχάλη, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο 20χρονος αναζητούνταν στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση. Σήμερα ωστόσο και μετά από ημέρες αναζητήσεων, εμφανίστηκε στην ανακρίτρια και αφέθηκε ελεύθερος.

Την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει για όσα ξέρει και είδε το μοιραίο βράδυ.

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ήδη ο 19χρονος που επίσης ήταν παρών στη δολοφονία του φίλου του αλλά και ο 23χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το θύμα.

