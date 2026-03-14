Καλαμαριά: Ακατάσχετη αιμορραγία από μαχαιριά στην καρδιά, «έδειξε» η ιατροδικαστική για τον 20χρονο που δολοφονήθηκε

Από ακατάσχετη αιμορραγία πέθανε ο 20χρονος ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τον 23χρονο στην Καλαμαριά. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η μία από τις δύο μαχαιριές πέτυχε το θύμα στην καρδιά, με αποτέλεσμα να πάθει ρήξη τοιχώματος, όπως αναφέρει η Ελένη Ζαγγελίδου, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειάς του που έχει αναλάβει την υπόθεση της σοκαριστικής δολοφονίας στην Καλαμαριά.

Η τεχνική σύμβουλος και αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μιλώντας σήμερα (14.03.2026) για τη δολοφονία που συντάραξε την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε πως ο 20χρονος δέχθηκε συνολικά δύο μαχαιριές. Το καίριο χτύπημα ήταν στην καρδιά, το οποίο προκάλεσε την ρήξη και συνεπώς την ακατάσχετη αιμορραγία.

Το δεύτερο χτύπημα τον πέτυχε κοντά στην μασχάλη.

Πέρα από τις μαχαιριές, ο 20χρονος είχε και θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και συγκεκριμένα κάταγμα στα δεξιά ζυγωματικά.

Από την άλλη ο 23χρονος που παραδόθηκε για τη δολοφονία στην Καλαμαριά, εξετάστηκε επίσης από ιατροδικαστή ο οποίος διαπίστωσε κακώσεις στο πρόσωπο και εκδορές στα πόδια του.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της δολοφονίας, με τον 23χρονο να υποστηρίζει πως δέχθηκε επίθεση από το θύμα και τους φίλους του και να τονίζει πως βρισκόταν σε άμυνα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, μίλησε σήμερα στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως ο δράστης θα έπρεπε να σεβαστεί την μνήμη του θύματος και να μην προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Τόνισε πως ο 23χρονος έχει παραδεχθεί ήδη πως το μοιραίο μαχαίρι ήταν δικό του, αν και στην αρχή είχε πει στους αστυνομικούς πως το βρήκε τυχαία στον δρόμο.

«Αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο δράστης επέλεξε να χτυπήσει τον νεαρό στην καρδιά», τόνισε.

«Υπήρχε δόλος, παραδέχθηκε ότι οπλοφορούσε. Ως προς το κίνητρο, δεν έχει επιβεβαιωθεί πως πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Γύρω από τα οπαδικά επεισόδια υπάρχει ομερτά. Έχουμε κάνει έκκληση για πληροφορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για οπαδικές διαφορές», κατέληξε.

Ο δικηγόρος τόνισε πως αναμένονται οι καταθέσεις των φίλων του θύματος οι οποίοι θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία.

Ο 23χρονος που παραδόθηκε και συνελήφθη, έφτασε το πρωί του Σαββάτου στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για να του ασκήσει διώξεις για τη δολοφονία.

Συνεχίζει να υποστηρίζει πως δέχθηκε πρώτος επίθεση από τους φίλους του 20χρονου αλλά και τον ίδιο, με αποτέλεσμα να τραβήξει μαχαίρι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

