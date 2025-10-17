Καλαμάτα: 89χρονη έπεσε έξω από το σπίτι της και πέθανε – Καταγγελία πως το ασθενοφόρο άργησε 45 λεπτά

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Κορώνης, Παναγιώτης Μαργιάννης λέγοντας σε ανάρτησή του πως μία ηλικιωμένη πέθανε στη μέση του δρόμου, περιμένοντας 45 λεπτά ασθενοφόρο από την Καλαμάτα για να την παραλάβει.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16.10.2025) στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Η 89χρονη φέρεται πως έπεσε έξω από το σπίτι της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ για να σταλεί ασθενοφόρο αλλά το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας δεν εφημέρευε με αποτέλεσμα να κληθεί μονάδα από το νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη περίμενε αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου 45 λεπτά για να έρθει βοήθεια. Εν τέλει δεν άντεξε, και άφησε την τελευταία της πνοή.

«Σήμερα το απόγευμα έφυγε από κοντά μας μία ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Χαρακοπιού περιμένοντας στον δρόμο βοήθεια από Καλαμάτα. Το ασθενοφόρο έφτασε μετά από 45 περίπου λεπτά. Καμία εφημερία στο ιατρείο της Λογγάς. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τής και μας δώσει φώτιση», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παναγιώτης Μαργιάννης.

Πληροφορίες από messinialive.gr