Καλαμάτα: Το μυστήριο με τα κοιμισμένα παιδιά, η καρτέλα με τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση μέσω social media

Ολοένα και περιπλέκεται το μυστήριο γύρω από τη γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της, με όλη την Ελλάδα να παρακολουθεί παγωμένα την υπόθεση.

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα την Κυριακή 31.05.2026, είναι το πώς δεν ξύπνησαν τα δύο παιδάκια της 39χρονης που κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο, όταν εκείνη φώναζε για βοήθεια την ώρα που ο πατέρας τους την κατακρεουργούσε με 45 μαχαιριές.

Οι αρχές ερευνούσαν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο 41χρονος να έδωσε κάτι στα παιδιά για να μην ξυπνήσουν. Αυτό το σενάριο πυροδοτήθηκε ακόμη περισσότερο όταν οι αρχές εντόπισαν μέσα στο σπίτι μία καρτέλα ηρεμιστικών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Star, τα παιδάκια τα ξύπνησαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί, λέγοντάς τους «θα πάμε μια βόλτα με το περιπολικό», ενώ τα πήραν αγκαλιά με τέτοιον τρόπο ώστε να μην δουν τη μητέρα τους σε μια λίμνη αίματος. Μεταφέρθηκαν σχεδόν κοιμισμένα στο νοσοκομείο της πόλης και ξύπνησαν μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα σενάρια για το πώς κοιμούνταν τα παιδιά με τόσο φασαρία, είναι να τρόμαξαν τόσο από τον καυγά που είχε προηγηθεί, που να πήγαν στο δωμάτιό τους και εκεί να αποκοιμήθηκαν βαθιά, όμως οι εξετάσεις μόνο μπορούν να ρίξουν φως στο τι πραγματικά συνέβη.

Στα κοριτσάκια έχουν γίνει γενικές και αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε στο σώμα τους κάποια ουσία που θα πρέπει να γνωρίζουν οι αρχές.

Τα παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, παραμένουν στο νοσοκομείο για εξετάσεις αλλά και για προστατευτική φύλαξη, ενώ παρακολουθούνται συνεχώς από παιδοψυχολόγο που αναμένεται να εισηγηθεί και τις τοξικολογικές εξετάσεις σε αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, επιμένοντας ότι εκείνη ήταν που του επιτέθηκε πρώτη. Μέσω του συνηγόρου του παρουσίασε φωτογραφίες με αμυχές και μώλωπες, υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια πάλης που προηγήθηκε του εγκλήματος.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν το ζευγάρι, αλλά και τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται να σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί, η 39χρονη ζούσε σε ένα περιβάλλον έντονου ελέγχου και πίεσης, με τον σύζυγό της να παρακολουθεί κάθε της κίνηση και να μην της επιτρέπει ακόμη και να βγαίνει μόνη από το σπίτι.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι μαρτυρίες που αφορούν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Σύμφωνα με φίλη της οικογένειας, το μεγαλύτερο παιδί είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθήτριά του ότι η μητέρα του ήθελε να χωρίσει και να φύγει από το σπίτι.

Παράλληλα, φίλη της 39χρονης αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας όταν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της, ενώ αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από τον 41χρονο, ο οποίος φέρεται να της ζήτησε εξηγήσεις και να την απείλησε με μήνυση.

Η ίδια φίλη ανέφερε ακόμη ότι η 39χρονη της είχε στείλει μήνυμα ζητώντας της να μην αποκαλύψει πως γνώριζε για περιστατικά βίας. «Σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την Αστυνομία γιατί φοβηθήκατε μήπως είχα χτυπήσει με το μηχανάκι και όχι γιατί ξέρετε ότι με χτυπάει», φέρεται να έγραφε στο μήνυμά της.

Μετά το έγκλημα, ο 41χρονος προσπάθησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε και ότι είχε προσπαθήσει να του επιτεθεί. Σύμφωνα με τις Αρχές, το σενάριο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία της έρευνας και ο κατηγορούμενος τελικά ομολόγησε την πράξη του.

Την παρακολουθούσε στα social media

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον της, είχε δημιουργήσει λογαριασμό με διαφορετικά στοιχεία προκειμένου να επικοινωνεί με φίλους και γνωστούς χωρίς να προκαλεί εντάσεις στο σπίτι.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι όταν ο 41χρονος πληροφορήθηκε την ύπαρξη του συγκεκριμένου λογαριασμού, δημιούργησε και ο ίδιος προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να παρακολουθεί τη διαδικτυακή δραστηριότητα της συζύγου του.

Μάλιστα, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε στο προφίλ του ήταν thana_tos8511.

Ακόμη και ο πατέρας του πήρε δημόσια αποστάσεις από όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος είναι χωρισμένος, δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι αντίστοιχο.

Μια συγκινητική κίνηση ανθρωπιάς έρχεται στο φως μετά τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένειά της δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα της κηδείας, ενώ κανένα πρόσωπο από το στενό της περιβάλλον δεν μπορούσε να αναλάβει το κόστος.

Όταν η κατάσταση έγινε γνωστή, τρία άτομα που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την οικογένεια ούτε με την άτυχη γυναίκα αποφάσισαν να βοηθήσουν. Οι τρεις πολίτες προσφέρθηκαν να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας, ζητώντας μάλιστα να μην δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους, σε μια πράξη αλληλεγγύης που έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Ο 41χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 04.06.2026, ενώ οι αποκαλύψεις γύρω από τη σχέση του ζευγαριού συνεχίζουν να προκαλούν σοκ.