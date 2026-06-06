Καλαμάτα: Στη φυλακή ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής – Τι ισχυρίστηκε για τον κοριό και τις ηχογραφίσεις

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα, με την υπόθεση να έχει σοκάρει από την αγριότητά της το πανελλήνιο.

Μετά από μια μαραθώνια απολογία, στην οποία ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά βρισκόταν εν βρασμώ ψυχικής ορμής, καθώς λίγο νωρίτερα είχε γίνει μεγάλος καυγάς μεταξύ τους, κάτι που όμως φαίνεται να μην έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δικηγόρος του, Γιώργος Καμβύσης, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο 41χρονος είχε τοποθετήσει κοριό τον οποίον το προηγούμενο βράδυ είχε καταστρέψει ο ίδιος, πράγμα που είχε προβληματίσει από την αρχή. Όπως υποστήριξε τα στοιχεία που ενδιέφεραν τον δράστη τα είχε περάσει στο κινητό του και δεν είχε άλλο λόγο να τον κρατήσει.

Όσον αφορά το μοιραίο βράδυ όπως υποστήριξε, προηγήθηκε καυγάς του ζευγαριού που ξεκίνησε από την σύζυγο και είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της. Όπως τόνισε, ο εντολέας του δεν έχει ακόμη ζητήσει συγγνώμη, γιατί τώρα άρχισε να αντιλαμβάνεται το τι έκανε. Χαρακτηριστικά είπε ότι η ανακρίτρια με πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του κατά τη σημερινή απολογία, αναφέρει το tharrosnews.gr.

Για τα παιδιά, είπε ότι εκεί είναι η τραγωδία, ενώ πρόσθεσε ότι οι παρακολουθήσεις δεν γίνονταν για να δει τι κάνει η σύζυγός του όπως νομίζει η κοινή γνώμη, αλλά για να μαζέψει υλικό και να μπορέσει δικαστικά να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών.

Τόνισε ότι ο γάμος είχε διαλυθεί από το καλοκαίρι του 2025, ενώ σχετικά με την κακοποίηση απάντησε ότι ποτέ δεν είχε ασκήσει βία ο εντολέας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας, κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη Βασιλική, με τα δύο παιδιά τους μάλιστα, ηλικίας 10 και 6 χρόνων να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας από το πρωί βρισκόταν συγκεντρωμένες γυναίκες που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας.

«Όταν ήταν έγκυος την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά, είχε χάσει δύο»

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στη δημοσιότητα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και τα όσα βίωνε η 39χρονη πριν πέσει τελικά νεκρή από τη δολοφονική μανία του 41χρονου συζύγου της που την κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές.

Όπως αποκάλυψε η θεία της 39χρονης, ο 41χρονος κακοποιούσε συστηματικά την Βασιλική και τη χτυπούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα να χάσει δύο παιδιά.

«Αυτό δεν το ήξερα εγώ παιδί μου, δεν το ήξερα. Κι αν κακοποιούσε τη γυναίκα του αυτός, γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι. Ξέρω όμως ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το ‘χε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το ‘χε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του, και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε, και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός, και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, «δε το ‘ξερα’ λέει, ‘δε το ΄ξερα’» Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα ΄βλεπες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;», είπε η θεία της 39χρονης στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega.

Για το γιατί δεν ζήτησε βοήθεια η 39χρονη ή δεν της παρασχέθηκε στήριξη: «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχότανε σε μένα και τα έλεγε, εγώ θα την βοηθούσα. Ντρεπότανε να έρθει να μου πει και επειδή τον ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα»

Και συνέχισε η θεία της άτυχης κοπέλας: «Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά, κι η Βασιλική έχει χάσει δυο παιδιά. την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήτανε σε αγόρια, τη χτύπαγε κι έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο».

Για την οικογένεια του δράστη: «Τι να πει τώρα; Ότι ο γιος του τη σκότωσε; Τι να πούνε γι’ αυτό; Εδώ αυτοί δεν πήγανε ούτε στην κηδεία. Έψαχνα… ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα μέσα στον κόσμο, θα μας είχανε γράψει οι εφημερίδες. Θα τους πέταγα με κλωτσιές έξω. Και άκουσα… που λέγε, ‘θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία’. Τι να πληρώσεις ρε ηλίθιε την κηδεία; Να πληρώσεις! Τη σκότωσε το παιδί σου. Κοίτα να βοηθήσεις τα εγγόνια σου τώρα που θα πάνε σε ιδρύματα».

Για τα παιδιά της οικογένειας: «Το κοριτσάκι το μεγάλο έλεγε στο σχολείο στα παιδιά ότι “δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου”. Τα έλεγε το παιδί, μου το ‘πανε μανάδες, που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο μαζί. Έλεγε να τα πάρει η Ν. Τώρα δεν ξέρω αν θα της τα δώσουνε. Εκείνη τα λατρεύει. Τα έχει βαφτίσει και τα δύο. Τα αγαπάει, θα προσπαθήσει να τα πάρει».

«Έμαθα ότι το παιδί το μεγάλο το ‘πε, ότι η μαμά πέθανε. Δεν ξέρει όμως πώς πέθανε. Έμαθε το παιδί ότι η μαμά του πέθανε, αλλά δεν τους έχουνε πει με ποιον τρόπο πέθανε», ανέφερε, ενώ για το εάν τα παιδιά κατάλαβαν κάτι το μοιραίο βράδυ.