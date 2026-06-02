Καλαμάτα: Με 45 μαχαιριές κατέσφαξε ο 41χρονος την 39χρονη σύζυγό του – Συνέχισε να την χτυπά ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα

Με 45 μαχαιριές ο 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος (2.6.26) στην πόλη της Καλαμάτας.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας με την οποία έφερε στον κόσμο δύο παιδιά με αλλεπάλληλες μαχαιριές σε πολλά σημεία του σώματός της. Δύο στο στήθος και μία στην πλάτη, ήταν οι θανατηφόρες, ενώ η γυναίκα είχε πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια.

Γεγονός που αποδεικνύει ότι η άτυχη 39χρονη, που έφερε ακόμα τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, προσπάθησε να αμυνθεί ωστόσο δεν κατάφερε να γλιτώσει.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τα χτυπήματα με το μαχαίρι εκτός από αλλεπάλληλα ήταν και πολύ γρήγορα ενώ πολλά από αυτά σημειώθηκαν ενώ η γυναίκα βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την Βασιλική νεκρή και μέσα σε μία λίμνη αίματος στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού.