Καλαμάτα: Καυγάδες, ξυλοδαρμοί και ζήλια πίσω από τη δολοφονία της 39χρονης από τον σύζυγό της – Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα δύο παιδιά

Άγριοι καυγάδες, απειλές, ξυλοδαρμοί με ζώνες φαίνεται πως συνθέτουν την καθημερινότητα του ζευγαριού στην Καλαμάτα, που τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) κατέληξαν σε τραγωδία με μία γυναίκα 39 ετών να πέφτει νεκρή από τα χέρια του συζύγου της. Τραγικές φιγούρες τα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών που κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα η αστυνομία δέχτηκε κλήσεις για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καθώς μια γυναίκα καλούσε σε βοήθεια μέσα από ένα διαμέρισμα στην Καλαμάτα. Οι γείτονες φοβήθηκαν για το χειρότερο και ενημέρωσαν για τη σοβαρότητα της κατάστασης την αστυνομία. Μέσα σε 5 λεπτά 2 περιπολικά της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, όμως οι γείτονες τους ενημέρωσαν ότι οι φωνές σταμάτησαν…

Ήταν ήδη αργά… Μέσα στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα κείτονταν νεκρή η 39χρονη και μητέρα δύο παιδιών. Στο χέρι της βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ ο 41χρονος σύζυγός ήταν καλυμμένος με αίματα…

Ο ίδιος άργησε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς που επίμονα τον καλούσαν να ανοίξει. Όταν το έκανε οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά στην άγρια γυναικοκτονία.

Τι ισχυρίζεται

Ο δράστης ομολόγησε γρήγορα την πράξη του… Ωστόσο ισχυρίστηκε πως βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα γιατί – όπως είπε στους αστυνομικούς – κοιμόταν και ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του και είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι.

Υποστηρίζει πως πάλεψε μαζί της, της πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε.

Το σενάριο αυτό ωστόσο δεν ταιριάζει με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, καθώς στο σώμα του δεν βρέθηκαν αμυντικά τραύματα.

Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν τόσο από την ιατροδικαστική έκθεση, όσο και από την νεκροψία – νεκροτομή που έχει παραγγελθεί, ενώ πλέον η επόμενη πράξη του δράματος θα γυριστεί στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, εκεί όπου ο 41χρονος θα κληθεί να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Οι καυγάδες και οι απειλές

Μετά το έγκλημα η γειτονιά άρχισε να μιλά. Οι καυγάδες ήταν συχνοί ανάμεσα στο ζευγάρι. Ο 41χρονος ζήλευε παθολογικά την άτυχη 39χρονη και την κατηγορούσε για εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα σε έναν από τους καυγάδες ακούστηκε η άτυχη 39χρονη να λέει ότι την χτυπά με τη ζώνη του…

Οι συνεχείς καυγάδες φαίνεται πως είναι και η αιτία που παρά τις φωνές τα δύο κοριτσάκια της οικογένειας δεν ξύπνησαν.

Τα παιδιά της οικογένειας που βρίσκονται στο νοσοκομείο εξετάστηκαν από ιατροδικαστή και δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί κάτι.

Οπότε η αστυνομία εξετάζει δύο ενδεχόμενα: είτε και τα παιδιά ζούσαν σε καθεστώς τρομοκρατίας είτε οι καυγάδες ήταν τόσο συχνοί που τους θεωρούσαν πλέον φυσιολογικούς…