Καλαμάτα: «Θόλωσα» είπε στην απολογία του ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής – «Πάλεψα, την αφόπλισα και πήρα το μαχαίρι»

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα, μετά τη μαραθώνια απολογία του που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 06.06.2026, με πλήθος κόσμου να αποδοκιμάζει τον κατηγορούμενο έξω από τα δικαστήρια.

Για πάνω από 6 ώρες, ο 41χρονος συζυγοκτόνος, απαντούσε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας, για τη δολοφονία της 39χρονης στο σπίτι τους στην Καλαμάτα την περασμένη Κυριακή 31.05.2026, μάλιστα με πάνω από 40 μαχαιριές και τις δύο κορούλες τους να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο.

Ο άνδρας, στην απολογία του προκάλεσε καθώς «τα έριξε» στην δολοφονημένη γυναίκα, περιγράφοντας ότι εκείνη του επιτέθηκε πρώτη και ότι την είδε με μαχαίρι πάνω από το κρεβάτι του, ενώ μετά από πάλη κατάφερε να την αφοπλίσει και να της το πάρει, αναφέρει το messinialive.gr.

Όπως είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του 41χρονου, είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ των 2, με τον κατηγορούμενο να λέει ότι λόγω του πολύωρου τσακωμού «θόλωσε» και σκότωσε τη γυναίκα.

Σχετικά με τις ηχογραφήσεις παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε τη γυναίκα του και μάλιστα ότι μόνος του αφαίρεσε τον κοριό που την ηχογραφούσε, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της 39χρονης, όχι γιατί ζήλευε, αλλά γιατί ήθελε να έχει αποδεικτικά στοιχεία και να ζητήσει την αποκλειστική επιμέλεια των δύο κοριτσιών τους, ηλικίας 10 και 6 ετών.

Ο συνήγορος του 41χρονου, διέψευσε ακόμη τις κατηγορίες για κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, ενώ είπε ότι το ζευγάρι έμενε στο ίδιο σπίτι αν και πρακτικά ήταν σε διάσταση από το καλοκαίρι του 2025.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, μετά το τέλος της διαδικασίας δήλωσε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον πλήρη εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει τη δίκαιη απόφαση όταν η υπόθεση φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η δολοφονία της Βασιλικής, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, σχετικά με τον εφιάλτη που φέρεται να ζούσε για πολλά χρόνια η γυναίκα.

Θεία της, μίλησε στο Mega και αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι ο σύζυγός της τη χτυπούσε πολύ ακόμη και όταν ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα η 39χρονη να έχει δύο αποβολές.

Οι σοκαριστικές σκηνές στον τόπο του εγκλήματος, στην απόφαση προσυλάκισης του δράστη, που όπως είπε ο δικηγόρος του δεν έχει ζητήσει ακόμη συγγνώμη γιατί τώρα άρχισε να αντιλαμβάνεται το τί έκανε. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η επίθεση που δέχτηκε η Βασιλική με το μαχαίρι ήταν τόσο σφοδρή και με τέτοια μανία, που το αίμα της έπεσε σε πολύμπριζο δίπλα στο κρεβάτι και “έπεσε” το ρεύμα του σπιτιού. Οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα αντίκρισαν στο πάτωμα νεκρή τη Βασιλική μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η δολοφονία αυτή δεν είχε μόνο θύμα την δολοφονημένη Βασιλική. Τραγικές φιγούρες είναι τα δύο της παιδάκια, που ξέρουν ότι η μαμά τους πέθανε, όμως, προσπαθούν να τους αποκρύψουν το τί έχει γίνει, ενώ ακόμη δεν έχει βρεθεί το ποιος θα αναλάβει την κηδεμονία τους.