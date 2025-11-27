Καλαμάτα: Θρασύτατη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Άρπαξαν τα κοσμήματα σε 20 δευτερόλεπτα

Απίστευτη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, όταν τρία άτομα εισέβαλλαν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Οι διαρρήκτες μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο στην Καλαμάτα κοντά στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, αφού έκοψαν το εξωτερικό μεταλλικό ρολό ασφαλείας, ανοίγοντας τρύπα στο κάτω μέρος του.

Η διαδικασία αυτή κράτησε σχεδόν δέκα λεπτά και στη συνέχεια έσπασαν την βιτρίνα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στο κοσμηματοπωλείο.

Ωστόσο αυτό δεν πτόησε τους διαρρήκτες, με τις δυο από αυτούς να μπαίνουν στο εσωτερικό του καταστήματος και να μένουν για 20 δευτερόλεπτα, αρπάζοντας όσας περισσότερα κοσμήματα μπορούσαν.

Το τρίτο άτομο κράταγε τσίλιες έξω από το κοσμηματοπωλείο και στη συνέχεια έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κλοπιμαία αξίας 30 με 40 χιλιάδων ευρώ, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.