Καλά στην υγεία του ο κτηνοτρόφος που έγινε viral: «Θα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, δεν θα αντισταθούμε»

Η ιστορία του κτηνοτρόφου από την κεντρική Μακεδονία που θανατώνονται τα σπάνιας ράτσας πρόβατά του λόγω της ευλογιάς, έχει συγκινήσει πολλούς.

Ο κ. Κώστας, έγινε viral σε ένα βίντεο στο youtube, στο οποίο αποχαιρετούσε τα 450 ζωντανά στην φάρμα του που θα θανατωθούν λόγω των μέτρων για την ευλογιά των προβάτων, όπως φαίνεται, είναι κάτι που δεν το άντεξε και έτσι το Σάββατο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

«Ο μπαμπάς μου είναι καλά δόξα τω θεώ γλίτωσε από τα χειρότερα», είπε αρχικά η κόρη του.

«Το μεσημέρι εμφάνισε συμπτώματα εγκεφαλικού, όλη του αριστερή μεριά είχε μουδιάσει, είχε σύγχυση, τον πήγαμε στο νοσοκομείο, όλα πήγαν καλά»

Όπως τόνισε η κόρη του, «ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στάθηκαν και θέλουν να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς της. Όπως περιέγραψε, πολλοί από διάφορες περιοχές της έστειλαν μηνύματα να έρθουν να κάνουν μπλόκο για να μην πάρουν τα πρόβατα.

«Δεν μπορούμε να παλέψουμε άλλο για τα πρόβατα. Τη Δευτέρα που θα έρθουν να τα πάρουν δεν θα αντισταθούμε. Την αγωνία θα τα πάρουν δεν θα τα πάρουν δεν μπορεί να το βαστάξει άνθρωπος».

Όπως ανέφερε ο κτηνοτρόφος, είναι πλέον «καλά στην υγεία του, γερός και όσον αφορά τα πρόβατα, η τελική του απόφαση είναι να τα δώσει. Όπως είπε «έπρεπε να τα έχω δώσει νωρίτερα μαζί με τους άλλους. Τα γιάτρεψα τα φρόντισα και αυτό είναι που με πονάει. Έπρεπε να τα είχα δώσει όταν ήταν άρρωστα, θα είχε την ανάμνηση ότι τα έιχα δώσει όταν ήταν άρρωστα. Τώρα που τη γιάτρεψα την αρρώστια…»