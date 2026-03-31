Κακοκαιρία Erminio: Ο Πολύγυρος Χαλκιδικής ντύθηκε στα λευκά από χοντρό χαλάζι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Erminio με τον Πολύγυρο Χαλκιδικής να δέχεται το πρώτο ισχυρό πλήγμα το απόγευμα της Τρίτης (31.03.2026). Μία σφοδρή χαλαζόπτωση δημιούργησε εικόνες βαρυχειμωνιάς.

Η δυνατή χαλαζόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους, τα αυτοκίνητα και τις σκεπές των σπιτιών στον Πολύγυρο σε κατάλευκο τοπίο.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που μέσα σε ελάχιστο χρόνο το χαλάζι κάλυψε κάθε επιφάνεια στο κέντρο της πόλης, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες.

Όπως φαίνεται και στις χαρακτηριστικές φωτογραφίες του halkidikinews.gr, η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά, ενώ οι οδηγοί αναγκάστηκαν να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους μέχρι να κοπάσει η ένταση.

Η εικόνα από τον Πολύγυρο επιβεβαιώνει τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για την επικινδυνότητα της κακοκαιρίας Erminio.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαλκιδική παραμένει σε κατάσταση «Πορτοκαλί Συναγερμού», με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένονται την Πέμπτη, 2 Απριλίου, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

Οι αρχές και η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Χαλκιδικής παραμένουν σε επιφυλακή, συστήνοντας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.