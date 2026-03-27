Κακοκαιρία «Deborah»: Καταιγίδες, χιόνια και 7 μποφόρ το Σαββατοκύριακο – Οι «κόκκινες» περιοχές

Μία μετεωρολογική «βόμβα» αναμένεται στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οι πρώτες προγνώσεις δείχνουν ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και ανέμους στα όρια της θύελλας. Ο «προπομπός» της είναι η κακοκαιρία «Deborah» που ήδη χτύπησε αρκετές περιοχές της χώρας και θα ενταθεί το Σαββατοκύριακο (28.03.2026 – 29.03.2026).

Οι μετεωρολόγοι χτυπούν ήδη «καμπανάκι» για την Αττική, κυρίως στις περιοχές που επλήγησαν σφοδρά από τη δυνατή κακοκαιρία του Ιανουαρίου, όπου οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο να πληγούν από νέες καταιγίδες.

Όσοι μένουν κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο, προσπαθούν να πάρουν τα μέτρα τους.

Ήδη από την προηγούμενη μεγάλη κακοκαιρία κάποια σπίτια που υπέστησαν ζημιές έχουν εκκενωθεί.

Και στην Άνω Γλυφάδα, όπου ορμητικοί χείμαρροι κατέβηκαν από το βουνό παρασύροντας τα πάντα, η αγωνία είναι διάχυτη.

Στο σημείο από όπου «κατέβηκε» ο τεράστιος όγκος νερού, έχουν τοποθετηθεί αυτοσχέδια αντιπλημμυρικά έργα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους.

Χιόνια και χαλάζι

Η κακοκαιρία έντυσε ήδη στα λευκά περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην Κέρκυρα, σφοδρή χαλαζόπτωση ξάφνιασε τους κατοίκους. Το χαλάζι συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου.

Γιάννης Καλλιάνος: Πιο έντονα φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα

Για το Σάββατο, αναμένεται άστατος καιρός κατά διαστήματα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πιο έντονα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος.

Θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες κατά περιόδους έντονες και ειδικά στα κεντρικά και νότια του Αιγαίου θα είναι πυκνές νεφώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με βροχοπτώσεις και στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου, του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας θα είναι άστατος ο καιρός κατά διαστήματα, ωστόσο το μεσημεράκι και το απόγευμα θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Πέρα από τις τοπικές βροχές σε όλες αυτές τις περιοχές, από τη Στερεά μέχρι και τη Μακεδονία και τη Θράκη και στα Επτάνησα, από τα κεντρικά και τα βορειότερα τμήματα αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα καταιγίδες, κυρίως στις πιο ορεινές ημιορεινές περιοχές και πρόσκαιρου χαρακτήρα χιονοπτώσεις. Σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα άστατος.

Στους 13 με 17 οι θερμοκρασίες στα βόρεια, στους 14-17 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στους 14-18 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Δυτικοί άνεμοι και δυτικοί βορειοδυτικοί στα Επτάνησα, 3-5 μποφόρ.

Για την Αττική αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας εντάσεως και πιθανόν περάσματα και από τοπικές καταιγίδες. Ωστόσο, θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Δεν θα βρέχει ασφαλώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές εξασθενημένες ή το πολύ έως και μέτριας έντασης, αλλά στις γύρω ορεινές ημιορεινές περιοχές θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως στα περισσότερα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία στους 6 νωρίς το πρωί, στους 16 αργά το μεσημέρι, βοριάδες 3-5 μποφόρ στο Θερμαϊκό.

ΕΜΥ: Ο καιρός του Σαββάτου 28.03.2026

Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις. Ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού Κυριακής 29.03.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια (κυρίως περιοχή Κρήτης) τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Δευτέρας 30.03.2026

Βελτιωμένος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της όμως νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός της Τρίτης 31.03.2026

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Ο καιρός της Τετάρτης 01.04.2026

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Meteo: Ο καιρός του Σαββάτου, 28 Μαρτίου

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας το Σάββατο (28.03.2026), σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Τοπικά ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σε Ανατολική Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα εντονότερα και πιο γενικευμένα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα για εκδήλωση λίγων τοπικών χαλαζοπτώσεων. Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 3 έως 13-15, στην Ήπειρο από 3 έως 11-13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Αιγαίου από 9 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο δυτικοί νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα τοπιών όμβρων τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι και τι απόγευμα θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.