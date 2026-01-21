Κακοκαιρία: Τρία σπίτια εκκενώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο – Είναι μια ανάσα από το ρέμα της Πικροδάφνης

Στην εκκένωση 3 σπιτιών πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν οι αρχές ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που χτυπά την Αττική.

Τα σπίτια εκκενώθηκαν γιατί εκτιμήθηκε ότι αν φουσκώσει το ρέμα της Πικροδάφνης τότε θα κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές. Και στις τρεις περιπτώσεις οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εκκενώσουν τα σπίτια αλλά με την συνεδρομή και της ΕΛΑΣ οι ιδιοκτήτες πείστηκαν να βγουν από αυτά.

Επίσης, θα εκκενωθούν άλλα δυο σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή καθώς μετά τις 3 αναμένονται ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμοι.