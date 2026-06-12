Κακοκαιρία στην Αττική: Ισχυρή καταιγίδα στην Πάρνηθα – Απόκοσμες εικόνες

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει με σφοδρότητα την Αττική, ενώ περίπου στη 1 η Πάρνηθα καλύφθηκε με ένα μαύρο πέπλο από σύννεφα.

Ήδη στην Αθήνα ακούγονται οι πρώτες βροντές, ενώ η Πάρνηθα έχει εξαφανιστεί.

Σημειώνεται πως η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, καθώς προστίθενται κι άλλες περιοχές.

Από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγαλύτερη έκταση, με μεγαλύτερη ένταση να εντοπίζεται στα δυτικά και βόρεια. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων δεν αποκλείονται κεραυνοί και δυνατές ριπές ανέμου.

Μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά πιο τοπικά και κατά διαστήματα.

Επιπλέον, αναμένεται δεύτερο κύμα αστάθειας προς τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τοπικές μπόρες που θα διαρκέσουν έως και το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση στην Αττική. Αρχικά θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, γύρω στα 4 μποφόρ, όμως προς το βράδυ θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.