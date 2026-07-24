Κακοκαιρία στην Αθήνα: Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην Αθήνα σήμερα (24.07.2026) από την επέλαση της κακοκαιρίας. Πέρα από τις πλημμύρες και τις πτώσεις δέντρων, στον Πειραιά κατέρρευσε και σκαλωσιά πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Η σκαλωσιά έπεσε επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά και φέρεται να χτύπησε και διερχόμενο οδηγό μηχανής, χωρίς να τον τραυματίζει σοβαρά.

Πέρα από τον μοτοσικλετιστή, από το περιστατικό προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε οχήματα.

Από την πτώση της σκαλωσιάς διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Δείτε στο newsit.gr την επέλαση της κακοκαιρίας στην χώρα μας.

Μέχρι στιγμής, τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας έχουν δεχθεί περίπου 165 κλήσεις, εκ των οποίων περίπου τις 60 την Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι μέχρι και το Σάββατο.