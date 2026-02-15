Κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα σε Πρέβεζα, Μεσσηνία και Ηλεία – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η δυτική Ελλάδα, με την Πρέβεζα, την Πάργα, τη Μεσσηνία και την Ηλεία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι καταιγίδες και οι βροχές προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην Ηλεία έχουν εκκενωθεί και σπίτια. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει καταστροφές σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Πρέβεζα ενώ στη Μεσσηνία έχει καταρρεύσει τμήματα σπιτιού και έχουν προκληθεί ζημιές σε καλλιέργειες.

Σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω της επιδείνωσης του καιρού, βρίσκονται σήμερα Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα διαρκέσουν έως και το απόγευμα της Κυριακής.

Βράχος απειλεί σπίτια στο Κατάκολο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και η Ηλεία με την στάθμη του νερού στον Αλφειό να έχει ανέβει σε επικίνδυνα επίπεδα.

Στο Κατάκολο οι κατολισθήσεις είναι συνεχείς ενώ βράχος 40 τόνων απειλεί να πέσει πάνω σε σπίτια και προς το παρόν έχει ακινητοποιηθεί σε πλαγιά.

Οι αρχές εκκένωσαν τα συγκεκριμένα σπίτια και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους για την απομάκρυνση του βράχου.

Στην ίδια περιοχή, έπεσε και πεύκο πάνω σε στέγη σπιτιού με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στο Σιμόπουλο.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί η αυξημένη παροχή υδάτων από τον Λάβανα ποταμό, ο κίνδυνος υπερχείλισης θα είναι δύσκολο να αποτραπεί.

Ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία από την άλλη οι καταιγίδες προκάλεσαν την κατάρρευση πρόσοψης σπιτιού με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η κατεδάφισή του.

Από τύχη δεν τραυματίστηκαν περαστικοί.

Τα προβλήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ επεκτείνονται σε ολόκληρο το νομό, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια.

Το φράγμα του ποταμού Παμίσου, στην περιοχή του Άρη, βρέθηκε στα όριά του.

Πτώσεις βράχων και μεγάλες ζημιές στην Πρέβεζα

Κατολισθήσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν αποκλείσει τους δρόμους στην Ήπειρο, με την Ιόνια Οδό να παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας. Η αποκατάσταση του δικτύου εκτιμάται ότι απαιτεί αρκετό χρονικό διάστημα.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Πρέβεζα. Στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας οι πτώσεις βράχων είναι συνεχόμενες.

Ζημιές εντοπίζονται επίσης σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει προβλήματα σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες.

Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, σημειώθηκαν πλημμύρες στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα αλλά και στην ίδια την κωμόπολη της Πάργας.

Στην Ανθούσα, αποκόλληση βράχου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί σταθμευμένο όχημα.

Κατολισθήσεις και στη Λέσβο

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στην επαρχιακή οδό Καλλονής – Σιγρίου στη Λέσβο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο περιφερειακό τμήμα της Φίλιας και στη διαδρομή από την Ανεμότια προς το Καλοχώρι. Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος εγκαινιάστηκε επίσημα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον Απρίλιο του 2024, παραμένει τυπικά κλειστός λόγω της επικινδυνότητας του εδάφους. Ωστόσο, στην πράξη χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς, καθώς αποτελεί τη συντομότερη σύνδεση μεταξύ των χωριών της περιοχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.