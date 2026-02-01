Κακοκαιρία: Σε «μάχη» τα νησιά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα – Δρόμοι και σοκάκια έγιναν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έχει χτυπήσει την χώρα τις τελευταίες ώρες δεν περιορίστηκε μόνο στις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, αφού έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και σε νησιά. Οι ανησυχίες παραμένουν καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν μέχρι το βράδυ.

Συγκεκριμένα πολλές καταστροφές έχουν καταγραφεί νησιά όπως η Λήμνος, η Σαντορίνη, η Σάμος, η Κεφαλονιά και η Πάρος, εξαιτίας της κακοκαιρίας, με δρόμους, σοκάκια και παραλιακά σημεία να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Λήμνος

Στη Μύρινα και στη Νέα Μάδυτο της Λήμνου, ο δρόμος έγινε για ακόμη μία φορά ένα με τη θάλασσα, με τα νερά να καλύπτουν την άσφαλτο και να δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Μάλιστα, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής και έχουν πλημμυρίσει.

Ανάλογη, και σε αρκετά σημεία χειρότερη, είναι η εικόνα στα Καραμανλίδικα, όπου ο δρόμος πλημμύρισε, με το νερό να φτάνει μέχρι και να καλύπτει τα λάστιχα των αυτοκινήτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλία Πλατύ, όπου η περιοχή πλημμύρισε και στο διάβα του το νερό παρέσυρε ακόμη και κάδους απορριμμάτων. Ακόμα πλημμύρισε και πάλι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στη Μύρινα, στο ύψος του Επαρχείου, με τα νερά να συσσωρεύονται στο οδόστρωμα και την κυκλοφορία να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Σαντορίνη

Το νησί της Σαντορίνης έχει έρθει αντιμέτωπο με μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα με τους δρόμους να έχουν γεμίσει ορμητικά νερά, δημιουργώντας επικίνδυνα ποτάμια.

Χείμαρροι παρέσυραν οτι βρέθηκε στο πέρασμά τους, ενώ αρκετοί δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι εξαιτίας και των φερτών υλικών που παρασύρθηκαν. Τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στα χωριά Εμπορεία, Μεγαλοχώρι, Μεσαριά και στον Πύργο.

Ευτυχώς, πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν έχουν καταγραφεί μεγαλύτερα προβλήματα ούτε στη Σαντορίνη ούτε στα γειτονικά νησιά.

Σάμος

Και η Σάμος ήρθε αντιμέτωπη με ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους και έντονα φαινόμενα.

Οι σφοδροί άνεμοι και η χαμηλή ορατότητα έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές συνδέσεις, με πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα λόγω αδυναμίας προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Σάμου.

Κεφαλονιά

Ένα εντυπωσιακό και επικίνδυνο φαινόμενο καταγράφθηκε στην Κεφαλονιά με ένα υδροστρόβιλο να εντοπίζεται στα ανοιχτά του νησιού.

Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και έντονη θαλασσοταραχή στην ευρύτερη περιοχή.

Πάρος

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν και στη Πάρο με τα ιστορικά σοκάκια να έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες, με το νησί να συγκαταλέγεται στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.