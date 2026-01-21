Κακοκαιρία: Πλημμύρισε το μεγάλο ρέμα στη Ραφήνα – Προληπτική εκκένωση σπιτιών, ήχησε το 112

Μεγαλώνουν τα προβλήματα που προκαλεί η σφοδρότατη κακοκαιρία στη Ραφήνα. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, το μεγάλο ρέμα στη Ραφήνα έχει πλημμυρίσει από την πολύ ισχυρή κακοκαιρία, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων που διαμένουν σε κοντινή απόσταση.

Για προληπτικούς λόγους, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (21.01.2026) έγινε οργανωμένη εκκένωση πολιτών από σπίτια που βρίσκονται κοντά στο ρέμα, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, οι οποίες συντονίζουν τις ενέργειες και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Η ενημέρωση και απομάκρυνση των κατοίκων πραγματοποιείται με χρήση μεγαφώνων.

Τα συνεργεία κινούνται και πόρτα-πόρτα, καλώντας τους πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στα κινητά των κατοίκων εστάλη και μήνυμα από το 112:

«Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος».

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του #Μεγάλου_Ρέματος #Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής κατευθυνθείτε προς το #Δημαρχείο #Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Οι υπηρεσίες παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται στην περιοχή.