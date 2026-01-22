Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα στον Ωρωπό – Μηχανήματα επιχειρούν να ανοίξουν τους δρόμους

Η περιοχή του Ωρωπού βρέθηκε στο έλεος της κακοκαιρίας με τους δρόμους να γεμίζουν από μπάζα και κάθε είδους φερτών υλικών.

Στη διάνοιξη του παραλιακού δρόμου από τα φανάρια Μαρκόπουλου έως τον Κάλαμο, αλλά και των κάθετων δρόμων που έχουν κλείσει, έχει επικεντρωθεί η δημοτική Αρχή του Ωρωπού μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας από την περιοχή.

Η κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους και σήμερα είναι κλειστοί από τις πέτρες και τα φερτά υλικά, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδινής νεροποντής υπήρξαν και εγκλωβισμοί οδηγών και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους από την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες του δήμου, αλλά και απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι που είχε πλημμυρίσει.

Από το πρωί, μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού επιχειρούν αδιάκοπα για την απομάκρυνση τόνων φερτών υλικών και αντικειμένων, που έχουν καλύψει το οδόστρωμα στον παραλιακό δρόμο, καθιστώντας τον απροσπέλαστο και ο δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε πως έχει θέσει τη διάνοιξή του ως προτεραιότητα, ώστε να αποκατασταθεί η βασική οδική σύνδεση της περιοχής, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό των οικισμών του Καλάμου, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές.