Ελλάδα

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Γιάννενα και Άρτα – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας – Κίνδυνος κατολισθήσεων

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο ώθησε τις αρχές να στείλουν μήνυμα 112 σε Γιάννενα και Άρτα. 

Το μήνυμα 112 προειδοποιεί καθώς υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων και στα Κεντρακά Τζουμέρκα αλλά και στην δημοτική ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη και καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. 

Πηγή newsit.gr