Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Γιάννενα και Άρτα – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας – Κίνδυνος κατολισθήσεων

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο ώθησε τις αρχές να στείλουν μήνυμα 112 σε Γιάννενα και Άρτα.

Το μήνυμα 112 προειδοποιεί καθώς υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων και στα Κεντρακά Τζουμέρκα αλλά και στην δημοτική ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη και καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Δείτε τις αναρτήσεις

Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

— 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025