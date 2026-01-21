Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Εύβοια και Βοιωτία για περιορισμό των μετακινήσεων

Μήνυμα του 112 στάλθηκε το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) σε Εύβοια και Βοιωτία λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα με βροχές, καταιγίδες χιόνια και ανέμους.

Και στα δύο μηνύματα αναφέρεται πως η κακοκαιρία θα πλήξει την Εύβοια και τη Βοιωτία από το μεσημέρι της Τετάρτης έως αργά το βράδυ.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και Εύβοιας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Βοιωτίας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.

… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Δείτε εδώ την επέλαση της κακοκαιρίας από την Αττική.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Λίγα λεπτά νωρίτερα ήχησε το 112 και στην Αττική, ζητώντας και πάλι τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σήμερα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.