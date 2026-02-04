Κακοκαιρία – Κέρκυρα: Διακοπές στην ηλεκτροδότηση, πεσμένα δέντρα και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Η νέα κακοκαιρία πλήττει από χθες (04.02.2026) την Κέρκυρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους, εξαιτίας των οποίων έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Η κακοκαιρία έχει αφήσει στο σκοτάδι αρκετές περιοχές στην Κέρκυρα όπου συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που προκαλούνται από τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το enimerosi.com, σε Αλυκές, Κοντόκαλι και Γουβιά η βλάβη στο δίκτυο είναι σημαντική. Στη Βόρεια Κέρκυρα (Καββαδάδες), έπεσε δέντρο πάνω σε καλώδια, με συνέπεια να υπάρξει διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

Παρόμοια η εικόνα στη Νότια Κέρκυρα (Κάβος και Περιβόλι), όπου δέντρο επίσης έπεσε εξαιτίας των ανέμων με συνέπεια να διακοπεί η ηλεκτροδότηση,

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε όλα τα σημεία και εκτιμάται ότι η ηλεκτροδότηση θα επανέλθει τμηματικά τις επόμενες ώρες, εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την ολοκλήρωση των εργασιών, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Όλοι οι δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, λόγω της ισχυρής νεροποντής.

Προβλήματα και στην Κεφαλονιά

Νέα δυνατή νεροποντή και ισχυρός άνεμος ήταν αρκετά για να αφήσουν σημαντικό κομμάτι του Αργοστολίου χωρίς δημοτικό φωτισμού.

Η διαδρομή από το Φαραώ μέχρι και τη Δεβοσέτου έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

Πλημμυρισμένος είναι και ο παραλιακός, σύμφωνα με το kefaloniapress.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών παραμένουν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.