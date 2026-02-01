Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδοσε η ΕΜΥ το βράδυ της Κυριακής 01.02.205, με τα φαινόμενα να υποχωρούν στην κακοκαιρία εξπρές, αλλά βροχές καταιγίδες και χιόνια να συνεχίζονται σε κάποιες περιοχές μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).