Κακοκαιρία: Η Εύβοια βιώνει εφιαλτική νύχτα – Εικόνες καταστροφής από τη μανία της φύσης

Η Εύβοια βιώνει εφιαλτικές στιγμές, καθώς σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει την περιοχή. Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν ασταμάτητα, με τη φύση να δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο.

Η σφοδρότατη κακοκαιρία στην Εύβοια μετέτρεψε το λιμάνι της Κύμης σε πεδίο μάχης, καθώς μαίνονται τα ακραία φαινόμενα.

Μέσα στη νύχτα, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, μανιασμένων ανέμων και στο απόλυτο σκοτάδι όπως αναφέρουν, άνθρωποι που παλεύουν με την αγωνία και τον φόβο.

Προσπαθούν με κάθε τρόπο να σώσουν σκάφη στο λιμάνι της Κύμης και περιουσίες που απειλούνται να χαθούν.

Στην Αμάρυνθο υποχώρησε χαντάκι από τη σφοδρή βροχόπτωση με αποτέλεσμα να πέσουν μέσα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό των οχημάτων και των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, έχει πλημμυρίσει αυλή σπιτιού στην Αμάρυνθο, ενώ είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση άντλησης υδάτων από εθελοντές της Αμαρύνθιας Άρτεμις.

Την ίδια ώρα η στάθμη του νερού στον Σαρανταπόταμο ανεβαίνει επικίνδυνα και είναι στα όρια υπερχείλισης, καθώς πέφτει ισχυρή βροχή.

Κάθε λεπτό που περνά αυξάνει τον κίνδυνο, ενώ οι συνθήκες καθιστούν κάθε κίνηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου, με τις αρχές σε συναγερμό και τους κατοίκους να παρακολουθούν ανήμποροι τη μανία της κακοκαιρίας, ελπίζοντας σε άμεση ύφεση των φαινομένων.