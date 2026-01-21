Κακοκαιρία: Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Βούλα – Δρόμοι μέσα στη λάσπη, πολύωροι εγκλωβισμοί πολιτών, έκλεισε η Ποσειδώνος

Βιβλική είναι η καταστροφή που έχει υποστεί ολόκληρη η Αττική, έπειτα από την σφοδρή κακοκαιρία που «χτύπησε» από το απόγευμα της Τετάρτης (21.01.2026), με πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, παράσυρση οχημάτων και κάδων απορριμμάτων αλλά και μια γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό στην άνω Γλυφάδα.

Τα νότια προάστια έχουν υποστεί ίσως τις χειρότερες ζημιές, με του κατοίκους να έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητά τους και σε λεωφορεία που κινούνταν προς Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη. Η σφοδρή κακοκαιρία κατέβασε χειμάρρους με αποτέλεσμα οι δρόμοι της Αττικής να μετατραπούν σε ορμητικά ποτάμια.

Συγκλονιστική είναι η εικόνα από την περιοχή της Βούλας, η οποία δεν θυμίζει πια την περιοχή που ήταν μέχρι σήμερα το πρωί. Τόνοι νερού και μεγάλη ποσότητα λάσπης έχουν καλύψει τους δρόμους και τα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να μην είναι πλέον εφικτή στην περιοχή.

Ακινητοποιημένα είναι πολλά αυτοκίνητα στην περιοχή, στην διασταύρωση Πριάμου – Ηροδότου, ενώ χείμαρρος έχει δημιουργηθεί και στην οδό Δερβενακίων. Μάλιστα, επιβάτες είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε λεωφορείο στην Βούλα, όπου χρειάστηκαν 4 ώρες μέχρι να απεγκλωβιστούν.

Μια 56χρονη γυναίκα στην άνω Γλυφάδα, παρασύρθηκε από τον όγκο νερού και εγκλωβίστηκε κάτω από ακινητοποιημένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα οι αρχές που την εντόπισαν, να την ανασύρουν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/voula-vroxi.mp4

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλειστή είναι η λεωφόρος Ποσειδώνος, αφού οι δρόμοι και στα δύο ρεύματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ άνοιξε ξανά ο αγωγός λυμάτων.

Η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να σπεύσει στο σημείο και να εκτελέσει αποχευτετικό έργο μέσα στο έτος, ώστε οι κάτοικοι να μην «πνίγονται» στα λύματα κάθε φορά που πλήττεται η περιοχή από σφοδρή βροχόπτωση.

Πάνω από 140mm βροχής έπεσαν στην Αττική την Τετάρτη

Σύμφωνα με το Meteo πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, από την κακοκαιρία που χτυπά τις τελευταίες ημέρες τη χώρα.

Όπως ανέφερε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146,4mm.

Ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130,4mm, Βύρωνας Αττικής με 126,4mm, το Χαλάνδρι με 125,8mm, η Ηλιούπολη με 124,4mm και το Νομισματοκοπείο με 123mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον χάρτη.

«Πνίγηκε» όλη η Αττική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 186 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, (160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων), οι οποίες ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί και για παροχές βοήθειας σε πολίτες των οποίων τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν απομακρύνει πολίτες από οχήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Αχαρνές.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σοβαρά προβλήματα

Παράλληλα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στην συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου στην περιοχή της Γλυφάδας

Στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη

Στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της Υπόγειας Αναγεννήσεως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης

Στην οδό Κίρκης από το ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακόμη, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτήν λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Επισυνάπτονται σχετικοί χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 20:00 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη 21/01/2026 αλλά και για την Αττική μέχρι τις 19.30.