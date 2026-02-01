Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Σποράδες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Από το βράδυ του Σαββάτου 31.01.2026 και για περίπου 48 ώρες αναμένεται μία μέα κακοκαιρία εξπρές που θα πλήξει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες.

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά για να είναι προετοιμασμένοι οι κάτοικοι για τις βροχές και τις καταιγίδες που θα φέρει η νέα κακοκαιρία.

Στο μήνυυμα αναφέρει ότι πρέπει να περιοριστούν οι μετακινήσεις. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει συγκεκριμένα.

Λίγη ώρα αργότερα προστέθηκε και το σύνολο της Πελοποννήσου, ενώ αναμένεται να ηχήσει και σε άλλες περιοχές.

Ενεργοποίηση

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Ακόμη μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της Θεσσαλίας και των Σποράδων: Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Θεσσαλίας & την Π.Ε. Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.

Ενεργοποίηση

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Θεσσαλίας & την Π.Ε. #Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.