Κακοκαιρία: Έκλεισαν δρόμοι στην Ηγουμενίτσα και εγκλωβίστηκαν οδηγοί – Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κέρκυρα

Η ισχυρή βροχόπτωση από την κακοκαιρία που πλήττει την Ηγουμενίτσα, έχει προκαλέσει προβλήματα στους δρόμους εγκλωβίζοντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούς.

Οι δρόμοι μοιάζουν με ποτάμια και φερτά υλικά, εμποδίζουν την κυκλοφορία, με τις αρχές να προειδοποιούν τους οδηγούς στην Ηγουμενίτσα, όσο η κακοκαιρια συνεχίζεται.

Στην περιοχή «Τσιμέντα» έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς, λόγω καταπτώσεων υλικών στο οδόστρωμα, με τα συνεργεία να προσπαθούν να αποκαταστήσουν όσο πιο άμεσα μπορούν την κυκλοφορία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 19.11.2025, έκλεισε και ο δρόμος Ηγουμενίτσας – Μαυρουδίου, καθώς το οδόστρωμα έχει πλημμυρίσει πλήρως.

Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα αρκετά οχήματα να ακινητοποιηθούν εντός του πλημμυρισμένου τμήματος και οι οδηγοί να εγκλωβιστούν στο σημείο, αναφέρει το thespro.gr.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τον συγκεκριμένο άξονα και γενικότερα τις μετακινήσεις σε σημεία όπου παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα, μέχρι να υποχωρήσει ο όγκος της βροχής και να καθαριστούν τα οδοστρώματα.

Προβλήματα και στην Κέρκυρα

Μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Κέρκυρα το πρωί της Τετάρτης, σημειώθηκε πλημμύρα στην διασταύρωση του Αγίου Προκοπίου σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε στην περιοχή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, με τους κατοίκους να σχολιάζουν ότι περνάς «μόνο με βάρκα».