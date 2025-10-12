Καισαριανή: Βίντεο ντοκουμέντο με ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Μία απίστευτη ένοπλη ληστεία καταγράφηκε καρέ – καρέ σε βίντεο που τράβηξαν οι κάμερες ασφαλείας πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Καισαριανή.

Η τρομερή ληστεία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11.10.2025) στην Καισαριανή, όπου ομάδα κουκουλοφόρων απείλησε με πιστόλι στο στήθος τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών.

Ο ένας εκ των ενόπλων φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο να δίνει εντολές, ενώ οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλησιάζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη. Με γρήγορες κινήσεις ο αρχηγός δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα.

Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο αρχηγός των ενόπλων δώσει το σύνθημα, φεύγουν. Όλα έγιναν μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά περιστατικά ληστείας που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

11 επιθέσεις σε έναν μήνα

Στη Σαλαμίνα, σπείρα 6 νεαρών, ανάμεσά στους και δύο ανήλικοι, είχαν «χτυπήσει» διάφορα καταστήματα 11 φορές τον τελευταίο μήνα.

Λήστευαν καφετέριες, διάφορα μαγαζιά, ακόμα και μία εκκλησία είχαν γίνει στόχος. Οι αστυνομικοί είχαν στην κατοχή τους βίντεο από πολλές επιθέσεις, ενώ το προφίλ των δραστών παρέπεμπε σε ανήλικους.

Όπως αποκαλύφθηκε, αρχηγοί της ομάδας ήταν ένας 17χρονος μαζί με έναν 22χρονο. Μαζί, στις 02:30 τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής «χτύπησαν» την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.

Άνοιξαν ένα γραφείο στην αυλή του ιερού ναού και άρπαξαν μία εικόνα της Παναγίας αξίας 4.000 ευρώ.

Με οδηγό το υλικό από τις κάμερες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 22χρονο αρχηγό. Ο νεαρός «έδωσε» όλους τους υπόλοιπους και αποκάλυψε ότι εκτός από τις 11 κλοπές που έκανε η συμμορία, ο ίδιος είχε χτυπήσει άλλες 8 φορές.