Καισαριανή: Άγνωστοι έκαψαν τρία αυτοκίνητα και τρία φορτηγά – Βίντεο από τα καμένα οχήματα

Εμπρηστική επίθεση με εκτεταμένες φθορές σε οχήματα σημειώθηκε στην Καισαριανή τα ξημερώματα της Κυριακής (28.12.2025). Εικόνες καταστροφής αντίκρισαν οι ιδιοκτήτες τους, ενώ έρευνα για το συμβάν πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό με τα καμένα οχήματα έγινε στις 4:20 π.μ. της Κυριακής έξω από εταιρία διανομών επί της οδού Καραολή στην Καισαριανή.

Στόχος των αγνώστων ήταν τρία φορτηγά διανομής.

Οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν μηχανισμό, αλλά περιέλουσαν τα τρία φορτηγά, με τις φλόγες να τα καταστρέφουν.

Περιορισμένες φθορές υπέστησαν και τρία αυτοκίνητα.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε από δύναμη της Πυροσβεστικής.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.