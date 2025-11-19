Καιρός – Meteo: Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας η περισσότερη βροχή – 6.500 κεραυνοί πάνω από στεριά και θάλασσα

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πλημμύρες σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα. Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας σημειώθηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής την Τετάρτη (19.11.2025), σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.

Σφοδρά φαινόμενα εκδηλώνονται στα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας, με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους να έχουν προκαλέσει πλημμύρες.

Σύμφωνα με το thespro.gr, μεγάλα ζητήματα υπήρξαν στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας, αμέσως μετά το χωριό Νέα Σελεύκεια. Το οδόστρωμα έχει καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία.

Παράλληλα, ο δρόμος προς Πλαταριά έκλεισε εντελώς, καθώς σε σημείο με εμφανή κακοτεχνία, σχηματίστηκε λίμνη πάνω στην άσφαλτο από φερτά υλικά που πέρασαν μέσα από το κιγκλίδωμα.

Επιπλέον, μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα στην παραλιακή λεωφόρο, ακριβώς απέναντι από το Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, από φρεάτιο της ΔΕΥΑΗ άρχισαν να αναβλύζουν βοθρολύματα.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 17:00 της Τετάρτης καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και ήταν ίσο με 139 χιλιοστά.

Μεγάλος αριθμός κεραυνών καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του 24ώρου έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος καταγράφηκαν 2.202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4.353 πάνω από τη θάλασσα.

Καιρός της Πέμπτης: Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Ήπειρο – Άστατα φαινόμενα σε όλη τη χώρα

Βροχές και καταιγίδες θα πρωταγωνιστήσουν και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στην χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο να αντιμετωπίζουν τα πιο ισχυρά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΜΕΥ για τον καιρό, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αφού θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τη νύχτα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη δυτική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.