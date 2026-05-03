Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη Μάη μήνα – Μέρες Ιανουαρίου ζει η Αττική

Βαρυχειμωνιά τον Μάϊο χτυπά τη χώρα με τα χιόνια να έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας και της Αττικής. Στα λευκά ντύθηκε η Πάρνηθα, ενώ χιόνια έπεσαν στην κορυφή της Πεντέλης και του Υμηττού, αλλά και στον Διόνυσο.

Στην Πάρνηθα τα χιόνια έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση και σε πολλά σημεία το έχει στρώσει κανονικά. Μάλιστα, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Η Αττική μέσα στον Μάιο θυμίζει Ιανουάριο, καθώς οι εικόνες από τα ορεινά εντυπωσιάζουν και αναδεικνύουν τη σφοδρότητα της ψυχρής εισβολής.

Δείτε ΕΔΩ ζωντανή εικόνα από το Φλαμπούρι της Πάρνηθας και από ΕΔΩ από το καταφύγιο Μπάφι.

Η θερμοκρασία αγγίζει μόλις τους 8 βαθμούς Κελσίου και παρότι στους πρόποδες δεν σημειώνεται χιονόπτωση, σε μεγαλύτερα υψόμετρα το έχει στρώσει. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Φωτογραφία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κοτταρίδη από τη χιονισμένη Πεντέλη

Στον Παρνασσό επικρατούν παρόμοιες συνθήκες, με το χιόνι να έχει καλύψει πλήρως την περιοχή. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό, αφού τα πάντα – από τους δρόμους μέχρι τα δέντρα – έχουν σκεπαστεί από ένα παχύ λευκό στρώμα. Παρά τις καιρικές συνθήκες, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν φροντίσει για τον καθαρισμό των δρόμων και τη ρίψη αλατιού όπου απαιτείται.

Και άλλες περιοχές της χώρας έχουν ντυθεί στα λευκά. Στα Καλάβρυτα το σκηνικό θυμίζει χειμώνα, ενώ χιόνια έχουν πέσει σε Παρνασσό, Σέλι, στην ορεινή Κορινθία, Λάρισα, Σέρρες.

Στο Νυμφαίο και το Σέλι το χιόνι ήταν πυκνό και θα έλεγε κανείς ότι βρισκόμαστε στον χειμώνα.

Στα Ανώγεια το σκηνικό έγινε ξανά χειμωνιάτικο, με το χιόνι να πέφτει και να καλύπτει τα ορεινά σημεία. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εικόνα αρχές του Μαΐου.

Χιόνια έχουν πέσει και στο Μέτσοβο.

Χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα.

Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί και στην Αχαΐα, όπου το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων, παρότι δεν λειτουργεί, έχει καλυφθεί από χιόνι. Η θερμοκρασία αγγίζει τους -1 βαθμούς Κελσίου.

Όσοι επισκέφθηκαν την περιοχή των Καλαβρύτων το τριήμερο της Πρωτομαγιάς δεν περίμεναν να αντικρίσουν χιονισμένο τοπίο, ωστόσο πολλοί ανέβηκαν μέχρι το χιονοδρομικό για να απολαύσουν αυτή την ασυνήθιστη εικόνα.

Χιονόπτωση σημειώθηκε και στη Ζήρεια, στην ορεινή Κορινθία, διαμορφώνοντας ένα σπάνιο για την εποχή σκηνικό. Από τα Τρίκαλα και ψηλότερα, ο δρόμος παρουσιάζει σημαντική χιονόστρωση, γι’ αυτό και οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω ολισθηρότητας.

Σε ορισμένα σημεία η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη μεριμνήσει για τον καθαρισμό των δρόμων και τη ρίψη αλατιού, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των επισκεπτών.

Χιόνια καταγράφηκαν και στο Πήλιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 0 βαθμούς Κελσίου. Όσοι κινηθούν προς μεγαλύτερα υψόμετρα, πάνω από τα Χάνια και προς το χιονοδρομικό κέντρο, καλό είναι να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Η έντονη ψυχρή μάζα που επηρεάζει τη χώρα θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη για την εποχή, παρουσιάζοντας μετεωρολογικές ομοιότητες με φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί μόλις λίγες φορές από τη δεκαετία του 1940, γεγονός που υπογραμμίζει τόσο τη σφοδρότητα όσο και τη σπανιότητα της κακοκαιρίας.