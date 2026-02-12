Καιρός: Τσικνοπέμπτη με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους σε 8 περιοχές – Το απόγευμα το δεύτερο χτύπημα της κακοκαιρίας

Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ανέμους, πλημμύρες και καθιζήσεις δρόμων ξεκίνησε η επέλαση του πρώτου κύματος κακοκαιρίας η οποία και σήμερα (12.02.2026) θα πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα ενώ για Ηλεία, Αχαΐα και Σπάρτη είναι σε ισχύ Red Code.

Το βράδυ της Τετάρτης επικαιροποιήθηκε και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ το οποίο προβλέπει πως θα περάσουμε την Τσικνοπέμπτη με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δωδεκάνησα, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και το πρωί. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει από το απόγευμα, φέρνοντας ισχυρά φαινόμενα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής σε δυτική και νότια Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αλλά και Θράκη.

Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν ισχυροί νότιοι στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αλλά και τα δυτικά.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Την ίδια στιγμή, Ηλεία, Αχαΐα και Σπάρτη είναι σε Red Code έως και την Παρασκευή, που και αναμένεται να εξασθενήσει η κακοκαιρία.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 5/2026 που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 στις 11.30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας (νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη)

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν, στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

2. Από αργά το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

Καθίζηση στο Πολύγωνο, φούσκωσε ρέμα στο Πικέρμι

Η ξαφνική νεροποντή που έπληξε την Αττική το βράδυ της Τετάρτης, προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, με καθίζηση δρόμου στο Πολύγωνο και φουσκωμένο ρέμα στο Πικέρμι.

Αναλυτικά, λόγω της ισχυρής καταιγίδας στο Πικέρμι «φούσκωσε» το ρέμα Βάρδας. Έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ημέρου Πεύκου της περιοχής, και στις δύο κατευθύνσεις.

Παράλληλα, στο Πολύγωνο λίγο μετά τη 1 π.μ., λόγω καθίζησης, καθώς και από διάφορα φερτά υλικά από τη δυνατή βροχή, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, όπως και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.

Χωρίς ρεύμα ο Πύργος

Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τον Πύργο τις τελευταίες ώρες, αφήνοντας χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της πόλης και επιβαρύνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση που δημιουργούν οι ισχυροί άνεμοι και η συνεχής βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, και σύμφωνα με την ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να αποκατασταθεί το πρόβλημα εντός των επόμενων ημερών.

Για μεγάλο διάστημα χωρίς ρεύμα ήταν και περιοχές του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτροδότηση επανέρχεται σταδιακά.

Ο καιρός σήμερα

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από το πρωί όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και τα παράκτια ηπειρωτικά) και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, αλλά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια 6 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τοπικά ισχυρές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην αρχή της ημέρας και ξανά από το βράδυ.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 13.02.2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 14.02.2026

Στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Πρόγνωση για την Κυριακή 15.02.2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιoχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 16.02.2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.