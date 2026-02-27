Καιρός – Τσατραφύλλιας: Σαββατοκύριακο με ψιχάλες, «ποδαρικό» του Μάρτη με ανοιξιάτικο σκηνικό

Ο Μάρτιος είναι ο πρώτος μήνας της άνοιξης και εάν και τον λένε «γδάρτη» φαίνεται ότι θα κάνει ποδαρικό με πολύ καλό καιρό και ηλιοφάνεια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο Μάρτιος θα μπει με ένα «ατμοσφαιρικό βουνό εδραιώνει την Άνοιξη» ενώ τονίζει μάλιστα τον πολύ καλό καιρό αλλά και το ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα λείψουν και κάποιες ψιχάλες και η συννεφιά σε κάποιες περιοχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

« “Ατμοσφαιρικό βουνό εδραιώνει την Άνοιξη…”

Καλό μεσημέρι!

Με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και λίγο περισσότερη συννεφιά θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο ο Μάρτης θα μας υποδεχτεί με αντικυκλωνικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει, με αποτέλεσμα να μαλακώσει ο καιρός.

Επίσης το βοριαδάκι θα διατηρήσει και καθαρή την ατμόσφαιρα.

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο Άνοιξη παρά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Που οφείλονται τα παραπάνω;

“Το ατμοσφαιρικό βουνό ή ο αντικυκλώνας που διώχνει τις κακοκαιρίες”.

Το σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αντικυκλώνας, είναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από τις γύρω περιοχές και χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια.

Καθώς ο αέρας κατεβαίνει συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

Έτσι δημιουργείται μια “ασπίδα” σταθερού καιρού που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών, χαρίζοντας ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και γενικά ήπιες συνθήκες».

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στις δυτικές

Κυκλάδες και την Κρήτη και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις δυτικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.