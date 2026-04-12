Καιρός – Τσατραφύλλιας: Με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία

Με αφρικανική σκόνη και ισχυρούς ανέμους θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, τις επόμενες ημέρες. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αφού ευχήθηκε για την Ανάσταση του Κυρίου, ανέβασε την πρόγνωση του καιρού του, προειδοποιώντας μάλιστα πως η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά πριν ξεκινήσει και πάλι η ψύχρα.

Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του, σε εξέλιξη είναι ήδη νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης το οποίο θα διαρκέσει έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος τις υπόλοιπες ημέρες του Πάσχα ενώ η θερμοκρασία θα «σκαρφαλώσει» έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Οι άνεμοι θα έως 9 μποφόρ.

Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη ωστόσο, αναμένεται να εκδηλωθούν λασποβροχές σε αρκετές περιοχές ενώ την Πέμπτη αναμένεται να «μπουν στο παιχνίδι» βοριάδες που θα φέρουν ψύχρα και αστάθεια.

Δείτε πώς θα κυμανθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες:

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες η επιστροφή! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Επιπλέον η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά.

Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα. Από την Πέμπτη θα αλλάξει η κυκλοφορία. Μπαίνουν βοριάδες, φέρνουν περισσότερη ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια. Θα υποχωρήσει και η σκόνη. Προσοχή στο δρόμο».

O καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για τη Δευτέρα του Πάσχα 13.04.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και στα δυτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 14.04.2026

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία και από τα νότια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 15.04.2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 16.04.2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.