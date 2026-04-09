Καιρός: Συννεφιά και βροχές στον Επιτάφιο, Ανάσταση με κρύο το Μεγάλο Σάββατο – Με ήλιο θα σουβλίσουμε την Κυριακή του Πάσχα

Με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως θα κυλήσει το φετινό πασχαλινό τριήμερο, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος σε όλη τη χώρα, χωρίς έντονα φαινόμενα που να χαλάσουν τα σχέδια των εκδρομέων και όσων ετοιμάζονται να γιορτάσουν το Πάσχα στην ύπαιθρο.

Μπορεί τα προγνωστικά να είχαν απογοητεύσει πολλούς εκδρομείς, όμως ο καιρός, φαίνεται θα αποζημιώσει τους χιλιάδες ανθρώπους που έφυγαν από τις πόλεις και επέστρεψαν στην ύπαιθρο για να γιορτάσουν όπως προστάζει το έθιμο το Πάσχα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός για την περιφορά του Επιταφίου θα είναι σχετικά καλός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν εναλλαγές από ήλιο και συννεφιές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 18 με 20 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Το Μεγάλο Σάββατο, όσοι ετοιμάζονται για την Ανάσταση θα πρέπει να γνωρίζουν πως ο καιρός παραμένει γενικά ήπιος, με παροδικές νεφώσεις και λίγες πρόσκαιρες βροχές κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει σχεδόν παντού, κάτι που σημαίνει ότι η Ανάσταση αναμένεται να γίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ιδανικές δείχνουν οι συνθήκες και για την Κυριακή του Πάσχα, καθώς ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και μόνο λίγες νεφώσεις στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Αυτό σημαίνει πως το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία θα γίνει με πολύ καλό καιρό, χωρίς σημαντικά εμπόδια από τη βροχή, επιτρέποντας στους περισσότερους να απολαύσουν το πασχαλινό τραπέζι σε αυλές, χωριά και εξοχές.

Η θερμοκρασία μάλιστα την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο, κάνοντας το γιορτινό σκηνικό ακόμη πιο ευχάριστο και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για όσους σχεδιάζουν να περάσουν πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους.

«Γενικά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός μέχρι και το Πάσχα θα είναι ήπιος» σημείωσε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου μιλώντας στο newsit.gr και εξήγησε πως οι όποιες βροχές θα είναι τοπικές.

«Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο θα έχουμε εναλλαγές ηλιοφάνειας με συννεφιές σε όλη τη χώρα, δηλαδή κατά διαστήματα θα υπάρχουν πιο συννεφιασμένες ώρες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, που δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, όπως σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κρήτη. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται στη δυτική Ελλάδα» σημειώνει.

Ο καιρός την Μεγάλη Παρασκευή

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί στρεφόμενοι τη νύχτα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θαλάσσια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.