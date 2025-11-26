Καιρός: Συναγερμός για έντονα φαινόμενα με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι την Πέμπτη – Οι 12 περιοχές που θα βρεθούν στο διάβα της Adel

Επελαύνει η κακοκαιρία Adel για ακόμη ένα 24ωρο στη χώρα. Δυνατές βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας επιδείνωσης του καιρού την Πέμπτη (27.11.2025).

Στην έλευση της κακοκαιρίας Adel αναφέρεται σε αναρτήσεις του στο Χ (πρώην Twitter) ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, κατά το επόμενο 24ωρο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο χαλαζοπτώσεων».

Όπως συμπληρώνει ο μετεωρολόγος, «το κύμα κακοκαιρίας Adel την Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά, τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν ρεύμα. Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη».

Γιάννης Καλλιάνος: Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται κορύφωση της κακοκαιρίας με βροχές, μπόρες, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Αντιμέτωποι με το νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκονται οι κάτοικοι των χωριών στα Τζουμέρκα, προτού προλάβουν να μετρήσουν τις πληγές από τις σφοδρές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών.

Στα Πράμαντα, σφοδρή καταιγίδα και χαλαζόπτωση έπληξε το πρωί την ήδη πληγωμένη περιοχή.

«Έχουμε γειτονιές ολόκληρες που δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Όλα δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Γίνεται ένας τιτάνιος αγώνας διότι έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας και θέλουμε να προλάβουμε να μη μας κάνει περισσότερες ζημιές στις ήδη υπάρχουσες», είπε ο δήμαρχος βορείων Τζουμέρκων.

Στα βόρεια Τζουμέρκα έχει σημάνει συναγερμός καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει κορεσμό του εδάφους και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλημμύρας ακόμη και με μικρότερα ύψη βροχής. Συνεργεία του Δήμου προσπαθούν να ανοίξουν διόδους για το νερό, απομακρύνοντας φερτά υλικά.

«Κάθε βροχόπτωση έχει δική της συμπεριφορά και δικά της αποτελέσματα. Πιθανόν να μεγαλώσει λίγο το πρόβλημα στις υπάρχουσες κατολισθήσεις που έγιναν. Μπορεί όμως να δημιουργήσει και καινούργια προβλήματα σε άλλα σημεία που είναι ευαίσθητα», είπε ο γεωλόγος Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Στους Μελισσουργούς Άρτας από τη νεροποντή κατέρρευσαν οι πλαγιές του βουνού παρασύροντας μαντριά. Από τις κατολισθήσεις έκλεισαν οι δρόμοι και οι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν για πολλές ώρες στα σπίτια τους χωρίς ρεύμα.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται και τα νησιά του Ιονίου, με την κακοκαιρία «Adel» να δείχνει ήδη τα δόντια της.

Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε λίγα μέτρα από τις βορειοδυτικές ακτές της Κέρκυρας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένονται ισχυρά φαινόμενα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή (28.11.2025) αναμένεται κορύφωση της κακοκαιρίας με βροχές, μπόρες, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές με τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα είναι οι εξής:

-Θεσσαλονίκη

-Ανατολική Μακεδονία

-Θράκη

-Αττική

-Ήπειρος

-Ιόνιο

-Δυτική Στερεά

-Δυτική Πελοπόννησος

-Νότια Πελοπόννησος

-Δυτική Κρήτη

-Ανατολικό Αιγαίο

-Δωδεκάνησα

ΕΜΥ: Ο καιρός της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανόν 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βορειοανατολικά τους 19. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού Παρασκευής 28 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στα βορειοανατολικά τοπικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμού και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού Σαββάτου 29 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση καιρού Κυριακής 30 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με παροδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση καιρού Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Meteo: Δελτίο καιρού της Πέμπτης (27.11.2025)

Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα, ιδιαίτερα στα δυτικά. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 6-8 μποφόρ. Μεταφορά σκόνης από την Αφρική και λασποβροχές.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 9 έως 17-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 16-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 20-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κατά περιόδους. Τα φαινόμενα παροδικά ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα και να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Η άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς.