Καιρός: Στον «πάγο» η χώρα με βροχές και τσουχτερό κρύο – Νέα κακοκαιρία από την Τετάρτη φέρνει περισσότερα χιόνια

Στην «καρδιά» του χειμώνα βρίσκεται η χώρα μας τις τελευταίες ώρες, με την κακοκαιρία να φέρνει χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι την Τρίτη (20.01.2026). Από την Τετάρτη, νέο βαρομετρικό θα «χτυπήσει» την Ελλάδα ντύνοντας στα λευκά περισσότερες περιοχές.

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε το Σάββατο έχει βάλει στον «πάγο» την χώρα. Χιόνια αναμένεται να πέσουν σήμερα σε ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας ενώ η θερμοκρασία πέφτει και άλλο και οι άνεμοι θα αγγίξουν έως και τα 8 μποφόρ.

Δείτε που θα χιονίσει τις επόμενες ώρες:

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί πως από την Τετάρτη έρχεται νέο βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο που θα φέρει περισσότερα χιόνια. Μάλιστα εξηγεί και τους λόγους που αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε η χιονόπτωση που αναμενόταν.

Οι περιοχές που θα βρέξει:

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι.

Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι περιορισμένη,καθώς λείπει η ουσιαστική ψυχρή λίμνη και η δυναμική αστάθεια που απαιτούνται για τον σχηματισμό εκτεταμένων νεφών τύπου Nimbostratus (Ns). Χωρίς αυτά, οι μηχανισμοί συνεχούς και οργανωμένου υετού δεν ενεργοποιούνται.

Παράλληλα, το προφίλ της ατμόσφαιρας παραμένει σχετικά ξηρό. Έτσι, ακόμη κι όπου εκδηλώνονται φαινόμενα, ο υετός είναι συχνά «φτωχός» ή μερικώς εξαχνωμένος, με αποτέλεσμα τα χιόνια να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και κατά τόπους στα ημιορεινά. Στα χαμηλότερα υψόμετρα επικρατούν ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, χωρίς διάρκεια.

Η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει από Τετάρτη και Πέμπτη, με την έλευση οργανωμένου χαμηλού από την Κεντρική Μεσόγειο. Τότε αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα—μια εξέλιξη που θα αναλύσουμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες».

Ο καιρός σήμερα 18.01.2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, Ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά τμήματα

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 9 με 10, τοπικά στα νότια έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τοπικά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα στα δυτικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη έως 16.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βορειότερα τμήματα όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ο καιρός τη Δευτέρα 19.01.2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 07 με 10, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 20.01.2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 21.01.2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 22.01.2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.