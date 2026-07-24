Καιρός σήμερα: Kαταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι – Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός κατά τη διάρκεια της Παρασκευής (24.07.2026) μιας και ο μίνι καύσωνας που μας ταλαιπώρησε τρεις μέρες δίνει τη θέση του σε κύμα κακοκαιρίας, με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είνα κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο από αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.