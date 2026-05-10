Καιρός σήμερα: Τους 27 βαθμούς αγγίζει η θερμοκρασία – Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά και ορεινά

Σταθερά συνεχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία με το καλοκαίρι να πλησιάζει «απειλητικά». Σήμερα (10/5/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ πιθανές βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά και ορεινά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά, και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από αργά το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.