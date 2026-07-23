Καιρός σήμερα: Δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία – Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 7 μποφόρ

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας θα δούμε σήμερα (23/7/2026) στον καιρό αφού δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.