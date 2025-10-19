Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα.

θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.