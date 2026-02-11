Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές – Αναλυτική πρόγνωση

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη (11.02.2026) σε όλη τη χώρα. Θα ακολουθήσουν καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Από το απόγευμα και από τα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς στα δυτικά να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ οι οποίοι τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 19 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κυρίως από το απόγευμα οι οποίες από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και στα δυτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 οι οποίοι από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 7 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και στα νοτιότερα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 οι οποίοι από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες από αργά το βράδυ θα ενταθούν και στα δυτικά τμήματα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και γρήγορα νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 οι οποίοι απο το βράδυ θα ενισχυθούν στα 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.